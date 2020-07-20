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Маас заявил, что Россия нужна Европе
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Европе нужна Россия, с ней нужно общаться, но при этом следовать четким принципам. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T17:45
хайко маас
мид германии
эстония
латвия
сирия
в мире
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155096/76/1550967645_0:466:2814:2048_1400x0_80_0_0_c110a0818c1e82fe77f45ad65206c17a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
хайко маас, мид германии, эстония, латвия, сирия, в мире

Маас заявил, что Россия нужна Европе

17:45 20.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 20 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Европе нужна Россия, с ней нужно общаться, но при этом следовать четким принципам.
"Отношения с Россией означают не только санкции и их продление. Европе нужна Россия, например, для разрешения различных конфликтов, таких, которые происходят сейчас в Сирии и Ливии. Мы должны говорить с ними, но при этом должны следовать четким принципам", - сказал в понедельник Маас на пресс-конференции в Таллине после встречи с главами МИД стран Балтии. Трансляция велась в Facebook эстонского МИД.
Министр подчеркнул важность единства Европейского союза и необходимость достижения согласованности внешней политики.
"Мы видим в Европейском союзе, как Китай и другие пытаются разделить европейские страны и взаимодействовать с каждой отдельно. Но мы хотели бы создать единый фронт", - подчеркнул Маас, добавив, что Германия, которая сейчас председательствует в ЕС, проведет конференцию министров иностранных дел ЕС по этой теме в конце августа.
"Мы обсудим, как укрепить внешнюю политику Европейского союза, чтобы стать равноправным партнером для Китая и Соединенных Штатов, а не мячом на игровом поле. Для нас важна общая внешняя политика ЕС", - отметил глава МИД.
В ходе встречи в Таллине главы МИД Германии, Эстонии, Латвии и Литвы обсудили вопросы председательства Германии в Совете ЕС, тематики Европейского союза, региональной и глобальной внешней политики и политики безопасности, в том числе Восточного партнерства, отношений с Россией и Китаем, диалога с Турцией, ситуацию в Сирии и Ливии.
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