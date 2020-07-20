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В Африке число заразившихся коронавирусом превысило 720 тысяч
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Африке превысило 720 тысяч, выздоровели свыше 382 тысяч ранее заразившихся, сообщает... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T17:34
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, алжир (республика), гана, юар, в мире

В Африке число заразившихся коронавирусом превысило 720 тысяч

17:34 20.07.2020
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Африке превысило 720 тысяч, выздоровели свыше 382 тысяч ранее заразившихся, сообщает региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По данным ВОЗ, за все время коронавирусом на Африканском континенте заразились 721 187 человек, после заражения выздоровели более 382 тысяч человек. Сообщается, что в Африке скончались 15 166 пациентов с подтвержденным COVID-19.
Наибольшее количество случаев заражения выявили в ЮАР (364 328), Египте (87 775), Нигерии (36 663) и Гане (27 667). Больше всего летальных исходов зафиксировали в ЮАР (5 003), Египте (4 302) и Алжире (1 078).
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14 миллионов случаев заражения, свыше 597 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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