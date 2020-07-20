Историк призвал не идеализировать участников покушения на Гитлера

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Гибель Гибель Адольфа Гитлера во время покушения в 1944 году могла бы существенно повлиять на ход Второй мировой войны, но идеализировать заговорщиков не стоит: они проводили "классический дворцовый переворот", заявил РИА Новости эксперт Российского военно-исторического общества ( РВИО ) Никита Буранов.

Заговор 20 июля, также известный как операция "Валькирия", был спланирован высокопоставленными офицерами вермахта. Он предусматривал убийство Гитлера и свержение нацистского правительства. Однако взрыв бомбы в ставке "Вольфсшанце" в Восточной Пруссии 20 июля 1944 года, организованный Клаусом фон Штауффенбергом, не решил задачи с ликвидацией нацистского диктатора - Гитлер был только ранен. Заговор провалился. Большинство участников были казнены, их родственники - репрессированы.

"Удачное покушение на Гитлера 20 июля 1944 года могло изменить ход войны, наверняка бы появилась дезорганизация в немецкой армии, что давало бы возможность советскому командованию воспользоваться ситуацией и быстрее проводить операции заключительного этапа", - сказал историк.

Сместившие Гитлера в этой ситуации, по его мнению, попытались бы реализовать план сепаратных переговоров с противником.

"В дальнейшем это было чревато попыткой привести в жизнь такие откровенно безумные проекты, как операция "Немыслимое" [гипотетическая война между Британией и США , с одной стороны, и СССР , с другой]", - полагает Буранов.

При этом историк призвал не идеализировать организаторов покушения: "Этих людей точно нельзя считать героями, само покушение не носило антифашистскую направленность, а было классическим дворцовым переворотом, единственной целью которого была борьба за власть".

"Это не единственное покушение, но, пожалуй, самое громкое. О нем так много говорят, чтобы показать Западу, прежде всего немцам, что в Германии даже в командовании вермахта было альтернативное мнение, но это в корне неверно", - заявил Буранов.