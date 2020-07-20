https://ria.ru/20200720/1574609442.html
Историк призвал не идеализировать участников покушения на Гитлера
Гибель Адольфа Гитлера во время покушения в 1944 году могла бы существенно повлиять на ход Второй мировой войны, но идеализировать заговорщиков не стоит: они... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T17:32
2020-07-20T17:32
российское военно-историческое общество (рвио)
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
германия
адольф гитлер
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российское военно-историческое общество (рвио), великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), германия, адольф гитлер
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости.
Гибель Адольфа Гитлера
во время покушения в 1944 году могла бы существенно повлиять на ход Второй мировой войны, но идеализировать заговорщиков не стоит: они проводили "классический дворцовый переворот", заявил РИА Новости эксперт Российского военно-исторического общества (РВИО
) Никита Буранов.
Заговор 20 июля, также известный как операция "Валькирия", был спланирован высокопоставленными офицерами вермахта. Он предусматривал убийство Гитлера и свержение нацистского правительства. Однако взрыв бомбы в ставке "Вольфсшанце" в Восточной Пруссии 20 июля 1944 года, организованный Клаусом фон Штауффенбергом, не решил задачи с ликвидацией нацистского диктатора - Гитлер был только ранен. Заговор провалился. Большинство участников были казнены, их родственники - репрессированы.
"Удачное покушение на Гитлера 20 июля 1944 года могло изменить ход войны, наверняка бы появилась дезорганизация в немецкой армии, что давало бы возможность советскому командованию воспользоваться ситуацией и быстрее проводить операции заключительного этапа", - сказал историк.
Сместившие Гитлера в этой ситуации, по его мнению, попытались бы реализовать план сепаратных переговоров с противником.
"В дальнейшем это было чревато попыткой привести в жизнь такие откровенно безумные проекты, как операция "Немыслимое" [гипотетическая война между Британией и США
, с одной стороны, и СССР
, с другой]", - полагает Буранов.
При этом историк призвал не идеализировать организаторов покушения: "Этих людей точно нельзя считать героями, само покушение не носило антифашистскую направленность, а было классическим дворцовым переворотом, единственной целью которого была борьба за власть".
"Это не единственное покушение, но, пожалуй, самое громкое. О нем так много говорят, чтобы показать Западу, прежде всего немцам, что в Германии
даже в командовании вермахта было альтернативное мнение, но это в корне неверно", - заявил Буранов.
Он напомнил, что один из лидеров заговора полковник Клаус фон Штауффенберг писал жене из оккупированной Польши
: "Население невероятный сброд, много евреев и полукровок. Этим людям хорошо, когда ими управляешь кнутом. Тысяча заключенных пригодятся для сельского хозяйства в Германии, они трудолюбивы, послушны и нетребовательны".