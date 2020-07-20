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В Волгограде четверо лжеполицейских отобрали у мужчины машину и мотоцикл
Правоохранители задержали четверых волгоградцев, устроивших разбойное нападение на мужчину, выдавая себя за сотрудников полиции, сообщается на сайте МВД МЕДИА. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T17:14
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волгоград
происшествия
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россия, волгоград, происшествия

В Волгограде четверо лжеполицейских отобрали у мужчины машину и мотоцикл

17:14 20.07.2020
304
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Правоохранители задержали четверых волгоградцев, устроивших разбойное нападение на мужчину, выдавая себя за сотрудников полиции, сообщается на сайте МВД МЕДИА.
Установлено, что в июне 2019 года четверо безработных жителей Волгограда инсценировали задержание своего соседа, зная, что тот употребляет наркотики. Они ворвались в гараж 37-летнего мужчины, представились сотрудниками правоохранительных органов, избили его и пригрозили возбуждением уголовного дела.
Подозреваемые требовали у мужчины 300 тысяч рублей за непривлечение к уголовной ответственности. Таких денег у него не было, и тогда они заставили мужчину отдать им машину и мотоцикл общей стоимостью 500 тысяч рублей. После оформления поддельного договора купли-продажи злоумышленники скрылись.
Правоохранители задержали подозреваемых - ими оказались четверо безработных волгоградцев, один из которых ранее был судим. При обысках у них нашли оружие и марихуану.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации – "Разбой", - говорится в сообщении на сайте. Подозреваемые арестованы.
Сотрудник полиции
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