В Волгограде четверо лжеполицейских отобрали у мужчины машину и мотоцикл

Подозреваемые требовали у мужчины 300 тысяч рублей за непривлечение к уголовной ответственности. Таких денег у него не было, и тогда они заставили мужчину отдать им машину и мотоцикл общей стоимостью 500 тысяч рублей. После оформления поддельного договора купли-продажи злоумышленники скрылись.