Доклад о "вмешательстве России" в политику Британии опубликуют во вторник

ЛОНДОН, 20 июл - РИА Новости, Денис Ворошилов. Комитет британского парламента по разведке опубликует доклад о якобы имевшем место вмешательстве РФ в британскую политику во вторник в 10.30 (12.30 мск), говорится в заявлении комитета.

"Доклад комитета по России, подготовленный прежним составом комитета, будет представлен парламенту в 10.30 (12.30 мск) вторника 21 июля. Он будет доступен на сайте комитета", - говорится в заявлении.

Текст 50-страничного доклада был передан в канцелярию премьера еще 17 октября прошлого года. Правительство тогда затормозило публикацию, сославшись на то, что обнародованию документа должны предшествовать "определенные процессы". Новый состав комитета по разведке и безопасности был сформирован на этой неделе, что открыло путь для публикации доклада.