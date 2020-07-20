https://ria.ru/20200720/1574608090.html
Доклад о "вмешательстве России" в политику Британии опубликуют во вторник
Комитет британского парламента по разведке опубликует доклад о якобы имевшем место вмешательстве РФ в британскую политику во вторник в 10.30 (12.30 мск),... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T17:15
2020-07-20T17:15
парламент великобритании
борис джонсон
сергей лавров
великобритания
в мире
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
парламент великобритании, борис джонсон, сергей лавров, великобритания, в мире
ЛОНДОН, 20 июл - РИА Новости, Денис Ворошилов. Комитет британского парламента по разведке опубликует доклад о якобы имевшем место вмешательстве РФ в британскую политику во вторник в 10.30 (12.30 мск), говорится в заявлении комитета.
"Доклад комитета по России, подготовленный прежним составом комитета, будет представлен парламенту в 10.30 (12.30 мск) вторника 21 июля. Он будет доступен на сайте комитета", - говорится в заявлении.
Текст 50-страничного доклада был передан в канцелярию премьера еще 17 октября прошлого года. Правительство тогда затормозило публикацию, сославшись на то, что обнародованию документа должны предшествовать "определенные процессы". Новый состав комитета по разведке и безопасности был сформирован на этой неделе, что открыло путь для публикации доклада.
Премьер Британии Борис Джонсон
, еще занимая пост главы британского МИД, заявлял в интервью РИА Новости, что Великобритания
не располагает данными о вмешательстве России в референдум по Brexit и другие политические процессы.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров
, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.