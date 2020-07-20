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Доклад о "вмешательстве России" в политику Британии опубликуют во вторник
Комитет британского парламента по разведке опубликует доклад о якобы имевшем место вмешательстве РФ в британскую политику во вторник в 10.30 (12.30 мск),... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T17:15
парламент великобритании
борис джонсон
сергей лавров
великобритания
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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парламент великобритании, борис джонсон, сергей лавров, великобритания, в мире

Доклад о "вмешательстве России" в политику Британии опубликуют во вторник

17:15 20.07.2020
337
© РИА Новости / РИА НовостиВестминстерский дворец
Вестминстерский дворец
© РИА Новости / РИА Новости
ЛОНДОН, 20 июл - РИА Новости, Денис Ворошилов. Комитет британского парламента по разведке опубликует доклад о якобы имевшем место вмешательстве РФ в британскую политику во вторник в 10.30 (12.30 мск), говорится в заявлении комитета.
"Доклад комитета по России, подготовленный прежним составом комитета, будет представлен парламенту в 10.30 (12.30 мск) вторника 21 июля. Он будет доступен на сайте комитета", - говорится в заявлении.
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Текст 50-страничного доклада был передан в канцелярию премьера еще 17 октября прошлого года. Правительство тогда затормозило публикацию, сославшись на то, что обнародованию документа должны предшествовать "определенные процессы". Новый состав комитета по разведке и безопасности был сформирован на этой неделе, что открыло путь для публикации доклада.
Премьер Британии Борис Джонсон, еще занимая пост главы британского МИД, заявлял в интервью РИА Новости, что Великобритания не располагает данными о вмешательстве России в референдум по Brexit и другие политические процессы.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
Почти наверняка. Британия опять жалуется на Россию
17 июля, 18:58
"Почти наверняка". Британия опять жалуется на Россию
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Парламент ВеликобританииБорис ДжонсонСергей ЛавровВеликобританияВ мире
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