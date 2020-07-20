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Эксперты BEA получили данные с самописца сбитого под Тегераном Boeing
Экспертам французского Бюро по расследованию авиакатастроф (BEA) удалось получить данные с речевого самописца сбитого под Тегераном украинского самолета,... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T16:58
крушение украинского самолета в иране
бюро по расследованию авиакатастроф (bea)
международные авиалинии украины
украина
в мире
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353
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крушение украинского самолета в иране, бюро по расследованию авиакатастроф (bea), международные авиалинии украины, украина, в мире

Эксперты BEA получили данные с самописца сбитого под Тегераном Boeing

16:58 20.07.2020
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© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики ИранНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
ПАРИЖ, 20 июл - РИА Новости. Экспертам французского Бюро по расследованию авиакатастроф (BEA) удалось получить данные с речевого самописца сбитого под Тегераном украинского самолета, говорится в сообщении бюро в Twitter.
"Boeing 737 "Международных авиалиний Украины". Данные с CVR (речевого самописца), включая само происшествие успешно выгружены BEA. Данные переданы иранскому Бюро по расследованию авиационных происшествий (AAIB)", - сообщают в BEA.
Ранее в понедельник стало известно, что самописцы с самолета - речевой самописец (CVR) и регистратор полётных данных (FDR) - доставлены во Францию.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.
Позднее в январе власти Ирана сообщили, что согласно отчету Организации гражданской авиации Ирана о крушении украинского Boeing, самолет был сбит двумя ракетами класса "земля-воздух" малого радиуса действия из ЗРК "Toр-M1". Согласно отчету, две ракеты были выпущены с северного направления. После попадания ракет самолет начал стремительно терять высоту, находясь над жилым районом, после чего столкнулся с "препятствием" в парке развлечений и упал на землю. Затем лайнер пересек футбольное поле, полностью разрушился и загорелся.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
12 июля, 17:56
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Крушение украинского самолета в ИранеБюро по расследованию авиакатастроф (BEA)Международные авиалинии УкраиныУкраинаВ мире
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