Эксперты BEA получили данные с самописца сбитого под Тегераном Boeing

ПАРИЖ, 20 июл - РИА Новости. Экспертам французского Бюро по расследованию авиакатастроф (BEA) удалось получить данные с речевого самописца сбитого под Тегераном украинского самолета, говорится в сообщении бюро в Twitter.

Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" . Данные с CVR (речевого самописца), включая само происшествие успешно выгружены BEA. Данные переданы иранскому Бюро по расследованию авиационных происшествий (AAIB)", - сообщают в BEA.

🔴@Boeing #737 UR-PSR @fly_uia #PS752 / CVR data - including the event itself - has been successfully downloaded by @BEA_Aero / Data transferred to Iran's AAIB / Communication on their behalf. pic.twitter.com/dr5zSFACrh — BEA ✈️ 🚁🛩 🇫🇷 (@BEA_Aero) July 20, 2020

Ранее в понедельник стало известно, что самописцы с самолета - речевой самописец (CVR) и регистратор полётных данных (FDR) - доставлены во Францию.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.