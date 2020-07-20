Участники акции "Сад памяти" достигли цели и высадили 27 млн деревьев

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Цель международной акции "Сад памяти" достигнута – к сегодняшнему дню участники высадили 27 миллионов деревьев в честь каждого погибшего в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили организаторы.

На сегодняшний день высажено 27 000 127 деревьев, и их количество растет каждый день. Участие в акции приняли все 85 регионов России и более 50 стран мира.

Акция стала по-настоящему народной: последние недели высадки проходят на севере, в Сибири. Мы благодарны каждому из участников за внесенный вклад", – сказала председатель всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.

В формате #СадПамятиДома деревья высаживали у себя на участках жители Красноярского края и других регионов.

Одно из последних публичных мероприятий состоялось в понедельник в Мурманской области – в Кольском районе у памятного знака в честь подвига Героя Советского Союза Михаила Ивченко посадили сирень. В 1944 году снайпер проявил отвагу в первый день Петсамо-Киркенесской операции, закрыв своим телом амбразуру.

"Мы не ожидали, что мы станем одним из регионов, который внесет свою лепту в финальные 27 миллионов деревьев. Это большая честь. Конечно, мы посадили не много деревьев, но именно в такие моменты понимаешь: какая у нас необъятная страна. Участие и неравнодушие каждого когда-то привело к Победе, как сегодня – к достижению общей цели. Цели – увековечить память своих Героев", – сказал участник акции в Мурманской области, руководитель лаборатории устойчивого развития города Мурманск Евгений Боровичев.