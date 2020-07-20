Президент Алжира выступил против вооружения ливийских племен

Теббун отметил, что военный вариант решения ливийского кризиса "не решит никаких проблем", предпочтительно вести диалог для обсуждения выхода из ситуации.

Предположительно освобожденные в Ливии россияне не выходили на связь

Предположительно освобожденные в Ливии россияне не выходили на связь

Египет на минувшей неделе провел на приграничной с Ливией территории масштабные военные учения под кодовым названием "Решимость 2020", в которых приняли участие все рода египетских вооруженных сил.