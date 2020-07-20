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Президент Алжира выступил против вооружения ливийских племен
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил в интервью местным СМИ, что вооружение ливийских племен может привести к тому, что ситуация в Ливии будет напоминать РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T16:37
абдельмаджид теббун
халифа хафтар
абдель фаттах ас-сиси
алжир (республика)
ливия
сомали
оон
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
абдельмаджид теббун, халифа хафтар, абдель фаттах ас-сиси, алжир (республика), ливия, сомали, оон, в мире

Президент Алжира выступил против вооружения ливийских племен

16:37 20.07.2020
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© AP Photo / Mohammad HannonВоеннослужащие Ливийской национальной армии
Военнослужащие Ливийской национальной армии
© AP Photo / Mohammad Hannon
АЛЖИР, 20 июл – РИА Новости. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил в интервью местным СМИ, что вооружение ливийских племен может привести к тому, что ситуация в Ливии будет напоминать происходящее в Сомали.
Теббун отметил, что военный вариант решения ливийского кризиса "не решит никаких проблем", предпочтительно вести диалог для обсуждения выхода из ситуации.
"За последние 24 часа я наблюдал несколько попыток навязать ливийским племенам ношение оружия... это опасная ситуация, которая может привести Ливию к тому положению, которое наблюдается в Сомали", - заявил Теббун в интервью, которое транслировалось телеканалом Ennahar.
В своем интервью Теббун подчеркнул, что Алжир не поддерживает односторонние решения по Ливии, но в то же время "не действует против них". Он отметил, что Алжир выступает за принятие резолюций по Ливии, одобренных ООН.
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Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в четверг встретился в Каире с шейхами и старейшинами ливийских племен. Встреча прошла в рамках конференции под названием "Египет и Ливия: один народ и одна судьба". В ходе конференции представители племен Ливии подтвердили призыв к Египту о поддержке ливийской армии и племен для освобождения страны.
В конце июня ас-Сиси заявлял, что его страна готова помочь ливийским племенам в борьбе против иностранного вмешательства, тренируя и вооружая их. Также президент отмечал, что у любого прямого вмешательства Египта в Ливии теперь есть легитимность по международному праву. По его словам, "красной чертой" для продвижения войск является город Сирт, расположенный примерно в 900 километрах от границы с Египтом, и провинция Джуфра.
Египет на минувшей неделе провел на приграничной с Ливией территории масштабные военные учения под кодовым названием "Решимость 2020", в которых приняли участие все рода египетских вооруженных сил.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживает Турция, а ЛНА - Египет.
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Абдельмаджид ТеббунХалифа ХафтарАбдель Фаттах ас-СисиАлжир (республика)ЛивияСомалиООНВ мире
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