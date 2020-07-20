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Путин подписал закон об электронном документообороте для tax free
Президент России Владимир Путин подписал закон об организации системы электронного документооборота между участниками системы tax free, соответствующий документ РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T16:35
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алексей сазанов, евразийский экономический союз, федеральная таможенная служба (фтс россии), федеральная налоговая служба (фнс россии), владимир путин, москва, красногорск, сочи, экономика

Путин подписал закон об электронном документообороте для tax free

16:35 20.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об организации системы электронного документооборота между участниками системы tax free, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ позволяет магазинам в целях компенсации НДС формировать чек в электронной форме при продаже товаров иностранному гражданину в течение одного дня на сумму не менее 10 тысяч рублей. При этом предусмотрена возможность организации электронного документооборота между всеми участниками системы tax free. Закон должен вступить в силу с 1 января 2021 года, но не ранее чем через месяц после официальной публикации.
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Замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов ранее пояснял, что при покупке иностранцами товаров в магазинах номер электронного чека tax free будет сообщаться покупателю, а сам чек - автоматически передаваться в информационную систему таможенных органов. При вывозе товаров иностранный гражданин будет предъявлять таможне товар и сообщать номер чека, а таможенники - проставлять отметку, что товар убыл с территории РФ.
После этого чек tax free в электронном виде передается оператору, который будет возмещать НДС иностранному гражданину. Затем чек с отметками о возмещении и о вывозе товара из РФ будет передаваться обратно в магазин. Тот на основании чека сможет подать заявку на вычет соответствующих сумм НДС. Законопроект укладывается в стратегии как ФТС, так и ФНС России в части перехода на "цифру" и упрощения взаимодействия с налогоплательщиками, пояснял Сазанов.
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Закон о tax free действует в РФ c 1 января 2018 года. Вернуть себе НДС с товаров, купленных в России, могут граждане иностранных государств, не входящих в ЕАЭС. Для такой компенсации иностранцу нужно приобрести в течение одного дня товары на сумму не менее 10 тысяч рублей с учетом налога и оформить на них чек. В тестовом режиме система tax free заработала 10 апреля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Красногорске и Сочи. Затем к системе подключались магазины других городов. Сейчас tax free действует в 16 субъектах РФ.
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Алексей СазановЕвразийский экономический союзФедеральная таможенная служба (ФТС России)Федеральная налоговая служба (ФНС России)Владимир ПутинМоскваКрасногорскСочиЭкономика
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