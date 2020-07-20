В Ивановской области рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 20 июл - РИА Новости. Чуть более 200 из 573 пациентов, госпитализированных с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Ивановской области, получают кислородную поддержку, сообщило правительство региона.
По состоянию на 20 июля, в Ивановской области зарегистрированы 5998 случаев новой коронавирусной инфекции, за сутки поставлены 60 диагнозов. Из новых случаев: 41 человек обследован как поступивший с ОРВИ и пневмониями, по контакту с ранее заболевшими заразились 15 человек. Два заболевших человека прибыли из других регионов - из Санкт-Петербурга и Ханты-Мансийского автономного округа. Ещё у двух человек положительные тесты на коронавирус выявлены при добровольном тестировании.
"В стационаре находятся 573 человека, в том числе на койках с кислородом – 203 человека. На аппаратах ИВЛ – девять пациентов. Свободны для пациентов с COVID-19 – 354 койки", - говорится в сообщении.
За сутки выписан 21 человек, всего в Ивановской области выздоровели 4262 пациента с подтвержденным COVID-19. Умерли 64 пациента.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.