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Распространение нового коронавируса
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В Ивановской области рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом
Чуть более 200 из 573 пациентов, госпитализированных с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Ивановской области, получают кислородную поддержку, сообщило... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T16:21
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ханты-мансийский автономный округ, коронавирусы, здоровье - общество, ивановская область, санкт-петербург, общество

В Ивановской области рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом

16:21 20.07.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 20 июл - РИА Новости. Чуть более 200 из 573 пациентов, госпитализированных с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Ивановской области, получают кислородную поддержку, сообщило правительство региона.
По состоянию на 20 июля, в Ивановской области зарегистрированы 5998 случаев новой коронавирусной инфекции, за сутки поставлены 60 диагнозов. Из новых случаев: 41 человек обследован как поступивший с ОРВИ и пневмониями, по контакту с ранее заболевшими заразились 15 человек. Два заболевших человека прибыли из других регионов - из Санкт-Петербурга и Ханты-Мансийского автономного округа. Ещё у двух человек положительные тесты на коронавирус выявлены при добровольном тестировании.
"В стационаре находятся 573 человека, в том числе на койках с кислородом – 203 человека. На аппаратах ИВЛ – девять пациентов. Свободны для пациентов с COVID-19 – 354 койки", - говорится в сообщении.
За сутки выписан 21 человек, всего в Ивановской области выздоровели 4262 пациента с подтвержденным COVID-19. Умерли 64 пациента.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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