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В Благовещенске митинг в поддержку Фургала шел около часа
Несанкционированный митинг в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который в понедельник отправлен в отставку в связи с утратой... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T16:17
сергей фургал
михаил дегтярев
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сергей фургал, михаил дегтярев, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, амурская область, хабаровск, благовещенск, общество

В Благовещенске митинг в поддержку Фургала шел около часа

16:17 20.07.2020
1821
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Участники несанкционированной акции в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Участники несанкционированной акции в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 июл - РИА Новости. Несанкционированный митинг в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который в понедельник отправлен в отставку в связи с утратой доверия, прошел в Благовещенске в сквере воинов-интернационалистов, длился около часа и собрал менее 50 человек, передает корреспондент РИА Новости.
Несанкционированная акция началась в 18.00 (12.00 мск). С одним из ее участников, Алексеем Давидюком, правоохранители провели разъяснительную беседу из-за плаката, который, по его словам, ему дали другие митингующие.
Участники несанкционированной акции в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала во Владивостоке
19 июля, 17:11
В Хабаровске завершился вечерний митинг в поддержку Фургала
"Ко мне подошел сотрудник полиции и сказал, что завтра, 21-го числа, я обязан явиться в отдел полиции для составления протокола об административном нарушении", - рассказал он РИА Новости.
Через час, поснимав друг друга на видео, митингующие разошлись. УМВД по Амурской области не комментирует прошедшую акцию.
Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает. В понедельник президент России Владимир Путин отправил в отставку Фургала в связи с утратой доверия, врио главы Хабаровского края назначен депутат Госдумы Михаил Дегтярев.
Митинги и шествия в поддержку Фургала проходят в Хабаровске с 11 июля. Все они несанкционированные и проходят в условиях роста заболеваемости COVID-19, несмотря на запрет массовых мероприятий в регионе из-за пандемии. В субботу и воскресенье в Благовещенске также проходили акции, их численность сокращается.
Митинг в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала
17 июля, 04:56
Митинги не повлияют на правосудие по делу Фургала, заявил Трутнев
571120215
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Сергей ФургалМихаил ДегтяревСледственный комитет России (СК РФ)Госдума РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир ПутинАмурская областьХабаровскБлаговещенскОбщество
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