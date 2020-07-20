В Благовещенске митинг в поддержку Фургала шел около часа

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 июл - РИА Новости. Несанкционированный митинг в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который в понедельник отправлен в отставку в связи с утратой доверия, прошел в Благовещенске в сквере воинов-интернационалистов, длился около часа и собрал менее 50 человек, передает корреспондент РИА Новости.
Несанкционированная акция началась в 18.00 (12.00 мск). С одним из ее участников, Алексеем Давидюком, правоохранители провели разъяснительную беседу из-за плаката, который, по его словам, ему дали другие митингующие.
"Ко мне подошел сотрудник полиции и сказал, что завтра, 21-го числа, я обязан явиться в отдел полиции для составления протокола об административном нарушении", - рассказал он РИА Новости.
Через час, поснимав друг друга на видео, митингующие разошлись. УМВД по Амурской области не комментирует прошедшую акцию.
Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает. В понедельник президент России Владимир Путин отправил в отставку Фургала в связи с утратой доверия, врио главы Хабаровского края назначен депутат Госдумы Михаил Дегтярев.
Митинги и шествия в поддержку Фургала проходят в Хабаровске с 11 июля. Все они несанкционированные и проходят в условиях роста заболеваемости COVID-19, несмотря на запрет массовых мероприятий в регионе из-за пандемии. В субботу и воскресенье в Благовещенске также проходили акции, их численность сокращается.