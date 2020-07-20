Онлайн-конференция академика РАН Сергея Готье

24 июля в 10:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию академика РАН, директора НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. ак. В.И. Шумакова, главного внештатного специалиста трансплантолога Министерства здравоохранения Российской Федерации Сергея ГОТЬЕ, посвященную проблемам, связанным с новой коронавирусной инфекцией.
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На мероприятии речь пойдет о лечении COVID-19 у реципиентов донорских органов.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Задать вопрос
На мероприятии речь пойдет о лечении COVID-19 у реципиентов донорских органов.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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