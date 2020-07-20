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Онлайн-конференция академика РАН Сергея Готье
РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T16:16
анонсы
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/sharing/article/1574604718.jpg?1595250984
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция академика РАН Сергея Готье

16:16 20.07.2020
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24 июля в 10:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию академика РАН, директора НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. ак. В.И. Шумакова, главного внештатного специалиста трансплантолога Министерства здравоохранения Российской Федерации Сергея ГОТЬЕ, посвященную проблемам, связанным с новой коронавирусной инфекцией.

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На мероприятии речь пойдет о лечении COVID-19 у реципиентов донорских органов.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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