Путин подписал закон о повышении пенсий родным погибших военных

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о повышениях пенсий по утере кормильца нетрудоспособным членам семей погибших военных, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ повышает пенсии по утере кормильца нетрудоспособным членам семей погибших военных. Всем нетрудоспособным членам семей погибших (умерших) военнослужащих (сотрудников, лиц, уволенных с военной и иной приравненной к ней службы) к назначаемой им пенсии по случаю потери кормильца предлагается устанавливать повышения.

Несмотря на то, что законодательством ранее было определено 13 льготных категорий граждан, имеющих право на получение повышений пенсии по случаю потери кормильца, судами принимаются решения только по трем категориям: это члены семей умерших (погибших) Героев, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.