Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200720/1574604377.html
Путин подписал закон о повышении пенсий родным погибших военных
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о повышениях пенсий по утере кормильца нетрудоспособным членам семей погибших военных,... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T16:10
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574443156_0:0:2877:1619_1400x0_80_0_0_885169d7ac14f04a2648afe09ed5cf0e.jpg
https://ria.ru/20200709/1574119570.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574443156_0:0:2877:1619_1400x0_80_0_0_885169d7ac14f04a2648afe09ed5cf0e.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574443156_127:0:2858:2048_1400x0_80_0_0_c4afcfb2ba322236ea0dc85538b6337a.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574444510_0:0:1758:1757_1400x0_80_0_0_484e4a999f4c6c6c38147cbe87bac4fc.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин, общество

Путин подписал закон о повышении пенсий родным погибших военных

16:10 20.07.2020
769
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о повышениях пенсий по утере кормильца нетрудоспособным членам семей погибших военных, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ повышает пенсии по утере кормильца нетрудоспособным членам семей погибших военных. Всем нетрудоспособным членам семей погибших (умерших) военнослужащих (сотрудников, лиц, уволенных с военной и иной приравненной к ней службы) к назначаемой им пенсии по случаю потери кормильца предлагается устанавливать повышения.
Несмотря на то, что законодательством ранее было определено 13 льготных категорий граждан, имеющих право на получение повышений пенсии по случаю потери кормильца, судами принимаются решения только по трем категориям: это члены семей умерших (погибших) Героев, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.
В целях снятия социальной напряженности среди членов семей погибших военнослужащих принятый закон, исходя из судебной практики, предусматривает повышение назначенной пенсии по потере кормильца всем нетрудоспособным членам семей погибших военнослужащих в предусмотренных случаях.
Построение солдат
9 июля, 15:43
Военнослужащих могут освободить от пошлины на права категорий D и D1
13000012
Обсудить 0
Владимир ПутинОбщество
Рекомендуем
Президент РФ В. Путин провел заседание совета по стратегическому развитию и нацпроектам
Путин подписал закон о праве муниципалитетов выделять жилье участковым
Президент РФ Владимир Путин
Путин подписал закон о рассмотрении гражданских споров на госслужбе
Лондонский Тауэр
Тауэр сокращает свою знаменитую стражу
Самолет-зондировщик Ан-26 Циклон с веерной установкой для искусственного вызывания осадков в Якутии
В Якутии начал работать самолет для вызова дождей против лесных пожаров
Президент РФ Владимир Путин
Путин подписал закон о присяге для сотрудников Росгвардии
Владимир Жириновский
Жириновский оценил назначение Дегтярева врио главы Хабаровского края
Президент РФ Владимир Путин
Путин подписал закон о направленных на развитие госслужбы экспериментах
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина и продюсер Бари Алибасов
Федосеева-Шукшина подала иск к Алибасову
Президент РФ Владимир Путин
Путин одобрил пакет законов о "народном" бюджетировании
Розовое игристое вино
Врач рассказала, какой алкоголь снижает холестерин
Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
Адмирал ответил на слова о "тайном оружии России" в Черном море
Полицейский
Полиция проводит проверку после жестокого избиения на пляже в Геленджике
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ефремова
Александр Беляев
Умер ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Цветы и свечи на месте гибели журналиста Павла Шеремета в Киеве
Защита подозреваемой по делу об убийстве Шеремета попросила закрыть дело
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:34Ученые пока не отмечают значительных мутаций COVID-19
04:22США и Южная Корея обсудили разделение расходов на оборону
04:10Названы лучшие полноприводные автомобили с пробегом
04:10Глава ОАЭ назвал запуск эмиратского зонда к Марсу арабским достижением
04:08Ученый: коронавирус завозился в российские города не только через Москву
04:07Медик объяснил, кому пора забыть о солярии
03:51Китай обвинил власти Великобритании в нарушении международного права
03:50В Хабаровске оставили под арестом четырех подозреваемых в мошенничестве
03:31В России за сутки потушили 103 природных пожара
03:29Эксперты выяснили, какие автомобили россияне чаще всего покупают в кредит
03:27Кинолог рассказал, как выбрать кличку для питомца
03:26В Бурятии возобновили поиски пропавшего Ан-2
03:20"Авито" отметил рекордный рост спроса россиян на товары для ремонта
03:17Вирусолог: массовый выпуск вакцины от COVID-19 может не понадобиться
03:13Палата представителей США одобрила запрет на ядерные испытания
03:09Объем добычи угля в Кемеровской области упал впервые за 23 года
03:07Ученый назвал число "нулевых пациентов" с СOVID-19 в России
03:06У всех испытывавших в МГМУ вакцину против COVID-19 выработался иммунитет
03:03СМИ: международные полеты разрешат из шести городов России
02:56В Чугуевском районе Приморья выявили вспышку АЧС у кабанов
Лента новостейМолния