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Жириновский оценил назначение Дегтярева врио главы Хабаровского края
ЛДПР благодарна президенту РФ Владимиру Путину, который назначил Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края, за сохранение региона за партией, но... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T16:13
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
михаил дегтярев
лдпр
владимир жириновский
хабаровский край
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, михаил дегтярев, лдпр, владимир жириновский, хабаровский край, политика

Жириновский оценил назначение Дегтярева врио главы Хабаровского края

16:03 20.07.2020 (обновлено: 16:13 20.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВладимир Жириновский
Владимир Жириновский
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Владимир Жириновский. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. ЛДПР благодарна президенту РФ Владимиру Путину, который назначил Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края, за сохранение региона за партией, но продолжит добиваться снятия обвинений с бывшего губернатора Сергея Фургала, сказал РИА Новости лидер партии Владимир Жириновский.
В понедельник президент Владимир Путин во время рабочей встречи с Дегтяревым по видеосвязи предложил ему стать врио губернатора Хабаровского края. Дегтярев ответил, что готов. Путин снял Сергея Фургала с поста губернатора "в связи с утратой доверия", вместо него врио назначен Дегтярев.
"Мы благодарны президенту за назначение депутата от ЛДПР Михаил Дегтярева врио губернатора Хабаровского края. Мы рассчитывали, что сохраним за собой три региона. Тем более этого просили сами хабаровчане, чтобы новым главой региона был не москвич, не выходец из "Единой России", а представитель ЛДПР", - отметил Жириновский.
Он подчеркнула, что Дегтяреву предстоит познакомиться с командой в Хабаровском крае. Там уже сформированное правительство, причем 90% краевой думы - депутаты ЛДПР.
"Ему в поддержку будет наш новый депутат Госдумы мы от Хабаровска, которому мы планируем передать освободившийся мандат. Я бы советовал Михаил Владимировичу не торопиться, никого не увольнять, быть приветливыми. Выходить и говорить с людьми напрямую. Граждане должны чувствовать, что он не в кабинете сидит, а с ними на прямой связи. Все хорошее, что было при Фургале, должно сохраниться и при Дегтяреве", - добавил Жириновский.
"При этом мы не бросаем Сергея Фургала, продолжим добиваться, чтобы обвинения против него были сняты, а дело закрыто в виду недостаточности улик", - заключил политик.
Михаил Дегтярев
Вчера, 15:58
Политолог оценил назначение Дегтярева врио главы Хабаровского края
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалМихаил ДегтяревЛДПРВладимир ЖириновскийХабаровский крайПолитика
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