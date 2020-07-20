Жириновский оценил назначение Дегтярева врио главы Хабаровского края

В понедельник президент Владимир Путин во время рабочей встречи с Дегтяревым по видеосвязи предложил ему стать врио губернатора Хабаровского края. Дегтярев ответил, что готов. Путин снял Сергея Фургала с поста губернатора "в связи с утратой доверия", вместо него врио назначен Дегтярев.

"Мы благодарны президенту за назначение депутата от ЛДПР Михаил Дегтярева врио губернатора Хабаровского края. Мы рассчитывали, что сохраним за собой три региона. Тем более этого просили сами хабаровчане, чтобы новым главой региона был не москвич, не выходец из " Единой России ", а представитель ЛДПР", - отметил Жириновский.

Он подчеркнула, что Дегтяреву предстоит познакомиться с командой в Хабаровском крае. Там уже сформированное правительство, причем 90% краевой думы - депутаты ЛДПР.

"Ему в поддержку будет наш новый депутат Госдумы мы от Хабаровска , которому мы планируем передать освободившийся мандат. Я бы советовал Михаил Владимировичу не торопиться, никого не увольнять, быть приветливыми. Выходить и говорить с людьми напрямую. Граждане должны чувствовать, что он не в кабинете сидит, а с ними на прямой связи. Все хорошее, что было при Фургале, должно сохраниться и при Дегтяреве", - добавил Жириновский.