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Фестиваль "Золотая маска" возвращается к работе
Театральный фестиваль "Золотая маска" возвращается к работе, первые показы должны состояться уже в конце июля и в августе, на сентябрь составлено насыщенное... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T16:10
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Фестиваль "Золотая маска" возвращается к работе

14:30 20.07.2020 (обновлено: 16:10 20.07.2020)
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкНаграда Российской Национальной театральной Премии "Золотая Маска"
Награда Российской Национальной театральной Премии Золотая Маска
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Театральный фестиваль "Золотая маска" возвращается к работе, первые показы должны состояться уже в конце июля и в августе, на сентябрь составлено насыщенное расписание, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля.
ХХVI фестиваль "Золотая маска", который должен был пройти весной этого года, в связи с пандемией вынужден был приостановить показ конкурсной программы в середине марта. Сейчас, когда театры возвращаются к работе, дирекция "Золотой маски" заново выстраивает конкурсную афишу, делая все возможное, чтобы зрители и профессиональное жюри смогли увидеть постановки, номинированные на национальную театральную премию.
Как уточнили в пресс-службе смотра, первые показы спектаклей должны состояться в конце июля и в августе, на сентябрь подготовлено насыщенное расписание. Постановки, показ которых в Москве невозможен по организационным причинам, жюри будет смотреть на сцене их родных театров в регионах. Афиша фестиваля и информация о начале продажи билетов появится на сайте "Золотой маски" через две недели.
"Новая реальность изменила привычную организацию рабочих и творческих процессов всех без исключения культурных институций, стала серьезным экономическим вызовом. Театры наиболее уязвимы в этой ситуации, в том числе и потому, что основа театрального искусства – живой процесс, уникальное взаимодействие со зрительным залом. Поэтому так важно сейчас, когда карантинные меры снимаются, осторожно, с соблюдением всех необходимых ограничений, но все же приступить к работе", - сказала гендиректор "Золотой маски" Мария Ревякина.
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По ее словам, заново составляется афиша теперь уже осеннего фестиваля, ведутся переговоры с театрами, площадками и партнерами. "Мы надеемся снова соединить вместе российские театры, дать возможность зрителям и профессионалам увидеть наиболее яркие работы прошлого сезона и главное – помочь нам всем вернуть публику в театральные залы", - подчеркнула Ревякина.
Дирекция "Золотой маски" также работает над возобновлением региональной программы. Первые гастрольные проекты запланированы с 1 по 17 сентября в Благовещенске, а также с малых городах – Тынде, Зее, Белогорске в рамках госпрограммы развития театрального искусства на Дальнем Востоке. До конца 2020 года проекты "Золотой маски" должны состояться в Воронеже, Казани, Братске, Иркутске, Череповце, Смоленске, Петрозаводске и Костомукше, а также в Санкт-Петербурге. Дирекция надеется, что осенью станет возможным проведение и традиционных зарубежных проектов в странах Балтии и Турции.
В течение карантина не прерывали своей работы музыкальный и драматический экспертные советы "Маски", которым в конце осени предстоит представить список номинантов уже для фестиваля 2021 года. Отсмотрев видео-заявки, эксперты ждут открытия театров и планируют первые командировки.
Торжественная церемония награждения лауреатов премии "Золотая маска" должна пройти 30 октября в концертном зале "Зарядье".
Фестиваль проходит при поддержке Фонда президентских грантов, Минкультуры РФ, правительства Москвы. Учредитель премии – Союз театральных деятелей РФ.
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