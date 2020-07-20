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В Амурской области задержали участников массовых беспорядков на ГПЗ
В Амурской области задержаны 11 участников массовых беспорядков, возникших на строительной площадке газоперерабатывающего комплекса, сообщает пресс-служба СУ СК РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T16:01
следственный комитет россии (ск рф)
амурская область
узбекистан
происшествия
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амурская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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следственный комитет россии (ск рф), амурская область, узбекистан, происшествия

В Амурской области задержали участников массовых беспорядков на ГПЗ

16:01 20.07.2020
7539
© Фото : "Газпром"Строительство Амурского газоперерабатывающего завода
Строительство Амурского газоперерабатывающего завода
© Фото : "Газпром"
Строительство Амурского газоперерабатывающего завода. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. В Амурской области задержаны 11 участников массовых беспорядков, возникших на строительной площадке газоперерабатывающего комплекса, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по области.
Видео погрома ранее опубликовало региональное информационное агентство skaner28. На кадрах толпа мужчин в спецодежде и масках идет по коридору офисного здания и с криками и руганью крушит мебель. На видеозаписи "России 24" в столовой разбросаны стулья и разбиты стекла, на территории АГПЗ перевернуты несколько машин. Возбуждены уголовные дела по статьям "хулиганство" и "массовые беспорядки". По данным СУСК РФ по Амурской области, конфликт между подрядчиком и строителями из Узбекистана возник из-за возмещения оплаты трудового патента.
"Следственными органами СК РФ по Амурской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках), задержаны 11 наиболее активных участников, устроивших 13 июля 2020 года на территории строительной площадки Амурского газоперерабатывающего комплекса в городе Свободном погромы офисных помещений, магазина и салонов сотовой связи", - говорится в сообщении.
Сообщается, что проведен осмотр поврежденных помещений организации и торговых точек в жилом секторе комплекса. Изучена бухгалтерская документация, допрошены представители работодателя о порядке начисления и выплаты заработной платы работникам предприятия, создании надлежащих условий труда и отдыха, реализации социальных гарантий работников, сотрудники организаций, занимавшие пострадавшие помещения.
Рабочие в офисе компании-подрядчика на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ). Кадр видео
14 июля, 14:50
Работникам Амурского ГПЗ, где произошли беспорядки, предложили поддержку
По данным следствия, фактов несвоевременной выплаты зарплаты работникам не установлено, причиной беспорядков между гражданами Узбекистана – работниками подрядной организации и ее руководством стал конфликт, возникший на почве разногласий в части источника возмещения расходов по оплате патентов на трудовую деятельность.
"В настоящее время в отношении двух из них по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Решается вопрос о мере пресечения в отношении остальных задержанных", - добавляется в сообщении.
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Следственный комитет России (СК РФ)Амурская областьУзбекистанПроисшествия
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