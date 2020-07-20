В Амурской области задержали участников массовых беспорядков на ГПЗ

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. В Амурской области задержаны 11 участников массовых беспорядков, возникших на строительной площадке газоперерабатывающего комплекса, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по области.

Видео погрома ранее опубликовало региональное информационное агентство skaner28. На кадрах толпа мужчин в спецодежде и масках идет по коридору офисного здания и с криками и руганью крушит мебель. На видеозаписи "России 24" в столовой разбросаны стулья и разбиты стекла, на территории АГПЗ перевернуты несколько машин. Возбуждены уголовные дела по статьям "хулиганство" и "массовые беспорядки". По данным СУСК РФ по Амурской области, конфликт между подрядчиком и строителями из Узбекистана возник из-за возмещения оплаты трудового патента.

"Следственными органами СК РФ по Амурской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках), задержаны 11 наиболее активных участников, устроивших 13 июля 2020 года на территории строительной площадки Амурского газоперерабатывающего комплекса в городе Свободном погромы офисных помещений, магазина и салонов сотовой связи", - говорится в сообщении.

Сообщается, что проведен осмотр поврежденных помещений организации и торговых точек в жилом секторе комплекса. Изучена бухгалтерская документация, допрошены представители работодателя о порядке начисления и выплаты заработной платы работникам предприятия, создании надлежащих условий труда и отдыха, реализации социальных гарантий работников, сотрудники организаций, занимавшие пострадавшие помещения.

По данным следствия, фактов несвоевременной выплаты зарплаты работникам не установлено, причиной беспорядков между гражданами Узбекистана – работниками подрядной организации и ее руководством стал конфликт, возникший на почве разногласий в части источника возмещения расходов по оплате патентов на трудовую деятельность.