Политолог оценил назначение Дегтярева врио главы Хабаровского края

Он уточнил, что сейчас важны действия Дегтярева в первые недели после назначения. "Люди выходят на митинги не за Фургала, они говорят, что у них есть проблемы - ЖКХ, зарплата. Чтобы они решались, нужна монолитная власть - региональная и муниципальная. Дегтярев - это весомая федеральная фигура. У него уже должен уже сложиться опыт, который позволит понять, что где-то нужно маневрировать, а где-то властью подкрепить. Если этот баланс он найдёт, то станет полноценным главой региона. Но для этого надо решить много проблем", - добавил Баширов.