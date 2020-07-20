Политолог оценил назначение Дегтярева врио главы Хабаровского края

ВЛАДИВОСТОК, 20 июл – РИА Новости. Назначенный в понедельник врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев выбран президентом не по партийной принадлежности, у него есть опыт и энергия для решения накопившихся в регионе проблем, заявил РИА Новости политолог Марат Баширов.
В понедельник президент Владимир Путин во время рабочей встречи с Дегтяревым по видеосвязи предложил ему стать врио губернатора Хабаровского края. Дегтярев ответил, что готов. Путин снял Сергея Фургала с поста губернатора "в связи с утратой доверия", вместо него врио назначен Дегтярев.
"Путин продолжает политику, которая закреплена в конституции, того, что Россия - это социальное государство. Когда он говорит с чиновниками, он обращает внимание, что нужно слышать запросы населения, что болит у людей... Это назначение Дегтярева идёт не в разрезе того, что он из ЛДПР", - считает политолог.
По его мнению, от Дегтярева ждут, что он принесет энергию в решение проблем в крае. "При поддержке полпреда в ДФО Юрия Трутнева, главы Приморья Олега Кожемяко, думаю, Дегтяреву удастся заслужить доверие жителей Хабаровского края", - отметил собеседник.
Он уточнил, что сейчас важны действия Дегтярева в первые недели после назначения. "Люди выходят на митинги не за Фургала, они говорят, что у них есть проблемы - ЖКХ, зарплата. Чтобы они решались, нужна монолитная власть - региональная и муниципальная. Дегтярев - это весомая федеральная фигура. У него уже должен уже сложиться опыт, который позволит понять, что где-то нужно маневрировать, а где-то властью подкрепить. Если этот баланс он найдёт, то станет полноценным главой региона. Но для этого надо решить много проблем", - добавил Баширов.