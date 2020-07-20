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Главе СК доложат о ситуации с нападением на дом экс-главы "Ростсельмаша"
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования дела о нападении на дом экс-директора "Ростсельмаша" Юрия... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T15:56
светлана петренко
ростсельмаш
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
ростовская область
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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светлана петренко, ростсельмаш, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, ростовская область, происшествия

Главе СК доложат о ситуации с нападением на дом экс-главы "Ростсельмаша"

15:56 20.07.2020
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© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
© Фото : СК РФ
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования дела о нападении на дом экс-директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова и убийстве его сестры в Ростовской области, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Ранее сообщалось, что в воскресенье в доме в селе Новомаргаритово Азовского района было совершено нападение на дом бывшего директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова, погибла 80-летняя сестра Пескова, сам он, по информации администрации Новомаргаритовского сельского поселения, находится в реанимации с травмой головы. Ранее СК сообщал, что по факту нападения возбуждено уголовное дело по статьям "разбой" и "убийство". По предварительной информации СК, целью нападавших было завладение имуществом.
Позднее в пресс-службе СУСК по региону сообщили РИА Новости, что задержаны трое подозреваемых в нападении на дом бывшего директора "Ростсельмаша" и убийстве его сестры в Ростовской области.
"Председатель СК России запросил доклад об обстоятельствах убийства и разбойного нападения в Ростовской области", - говорится в сообщении.
Сотрудники Следственного комитета РФ по Ростовской области проводят следственные действия в доме, где произошло преступление, в селе Новомаргаритово
19 июля, 21:34
В СК назвали цель нападения на дом экс-главы Ростсельмаша
710001
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Светлана ПетренкоРостсельмашСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинРостовская областьПроисшествия
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