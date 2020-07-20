Главе СК доложат о ситуации с нападением на дом экс-главы "Ростсельмаша"

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования дела о нападении на дом экс-директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова и убийстве его сестры в Ростовской области, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Ранее сообщалось, что в воскресенье в доме в селе Новомаргаритово Азовского района было совершено нападение на дом бывшего директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова, погибла 80-летняя сестра Пескова, сам он, по информации администрации Новомаргаритовского сельского поселения, находится в реанимации с травмой головы. Ранее СК сообщал, что по факту нападения возбуждено уголовное дело по статьям "разбой" и "убийство". По предварительной информации СК, целью нападавших было завладение имуществом.
Позднее в пресс-службе СУСК по региону сообщили РИА Новости, что задержаны трое подозреваемых в нападении на дом бывшего директора "Ростсельмаша" и убийстве его сестры в Ростовской области.
"Председатель СК России запросил доклад об обстоятельствах убийства и разбойного нападения в Ростовской области", - говорится в сообщении.