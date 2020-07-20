https://ria.ru/20200720/1574602683.html
В Петербурге назвали число заразившихся коронавирусом медработников
Более 3,5 тысячи медицинских работников Санкт-Петербурга заразились коронавирусной инфекцией с начала пандемии, выплаты из резервного фонда городского... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T15:46
2020-07-20T15:46
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здоровье - общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл – РИА Новости.
Более 3,5 тысячи медицинских работников Санкт-Петербурга
заразились коронавирусной инфекцией
с начала пандемии, выплаты из резервного фонда городского правительства уже получили более 2 тысяч пострадавших, сообщает аппарат вице-губернатора Олега Эргашева.
"Положительные решения по выплатам приняты в отношении 3569 медицинских работников, которые заболели на работе COVID-19. В их числе 23 погибших", - говорится в сообщении.
Как уточняют городские власти, единовременные выплаты из расчета 300 тысяч рублей на пострадавшего уже получили 2060 медиков, заразившихся коронавирусом. Семьям 12 погибших перечислено по 1 миллиону рублей.
Как сообщалось, более 870 миллионов рублей дополнительно выделяется из резервного фонда правительства Петербурга на единовременные выплаты медработникам, пострадавшим от коронавирусной инфекции, а также семьям умерших медиков. Ранее на соответствующие выплаты было выделено 630 миллионов рублей, которые уже полностью израсходованы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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