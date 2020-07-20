В Петербурге назвали число заразившихся коронавирусом медработников

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл – РИА Новости. Более 3,5 тысячи медицинских работников Более 3,5 тысячи медицинских работников Санкт-Петербурга заразились коронавирусной инфекцией с начала пандемии, выплаты из резервного фонда городского правительства уже получили более 2 тысяч пострадавших, сообщает аппарат вице-губернатора Олега Эргашева.

"Положительные решения по выплатам приняты в отношении 3569 медицинских работников, которые заболели на работе COVID-19. В их числе 23 погибших", - говорится в сообщении.

Как уточняют городские власти, единовременные выплаты из расчета 300 тысяч рублей на пострадавшего уже получили 2060 медиков, заразившихся коронавирусом. Семьям 12 погибших перечислено по 1 миллиону рублей.

Как сообщалось, более 870 миллионов рублей дополнительно выделяется из резервного фонда правительства Петербурга на единовременные выплаты медработникам, пострадавшим от коронавирусной инфекции, а также семьям умерших медиков. Ранее на соответствующие выплаты было выделено 630 миллионов рублей, которые уже полностью израсходованы.