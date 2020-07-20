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Распространение нового коронавируса
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В Петербурге назвали число заразившихся коронавирусом медработников
Более 3,5 тысячи медицинских работников Санкт-Петербурга заразились коронавирусной инфекцией с начала пандемии, выплаты из резервного фонда городского... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T15:46
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, санкт-петербург, общество

В Петербурге назвали число заразившихся коронавирусом медработников

15:46 20.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Санкт-Петербург. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл – РИА Новости. Более 3,5 тысячи медицинских работников Санкт-Петербурга заразились коронавирусной инфекцией с начала пандемии, выплаты из резервного фонда городского правительства уже получили более 2 тысяч пострадавших, сообщает аппарат вице-губернатора Олега Эргашева.
"Положительные решения по выплатам приняты в отношении 3569 медицинских работников, которые заболели на работе COVID-19. В их числе 23 погибших", - говорится в сообщении.
Как уточняют городские власти, единовременные выплаты из расчета 300 тысяч рублей на пострадавшего уже получили 2060 медиков, заразившихся коронавирусом. Семьям 12 погибших перечислено по 1 миллиону рублей.
Как сообщалось, более 870 миллионов рублей дополнительно выделяется из резервного фонда правительства Петербурга на единовременные выплаты медработникам, пострадавшим от коронавирусной инфекции, а также семьям умерших медиков. Ранее на соответствующие выплаты было выделено 630 миллионов рублей, которые уже полностью израсходованы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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