В Хельсинки не знают о зверствах финских солдат в Орле в годы войны

Советские солдаты на улицах освобожденного города Орла во время Великой Отечественной войны. Архивное фото

Советские солдаты на улицах освобожденного города Орла во время Великой Отечественной войны

ХЕЛЬСИНКИ, 20 июл - РИА Новости. У Финляндии нет данных о присутствии финских военных в 1941 году в Орле , историки готовы к сотрудничеству, заявил РИА Новости гендиректор Национального архива Финляндии Юсси Нуортева.

РИА Новости 17 июля в рамках проекта "Без срока давности" опубликовало рассекреченные архивные материалы УФСБ России по Орловской области о преступлениях в годы войны на территории Орловской области германских солдат и вместе с ними финских карателей, которые проявляли еще большую жестокость по отношению к мирному населению, чем немцы. СК РФ в тот же день сообщил о возбуждении двух уголовных дел по фактам расстрела нацистами и их пособниками мирного населения в Орловской области. Дела возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных п.п. "а", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом).

"В Финляндии неизвестно, чтобы кто-то из финских солдат служил в войсках вермахта на территории Орла. С одобрения финского правительства 1408 финских добровольцев отправились служить в дивизию ваффен СС "Викинг". В 1941 году дивизия вела военные действия на территории Львова и в Ростове. Весной 1943 года добровольцы были возвращены в Финляндию с Кавказа. Других финнов в вооруженных силах Германии не было", - сказал Нуортева.

Он добавил, что финские историки готовы к сотрудничеству.

"Со своей стороны, Национальный архив Финляндии готов провести проверку информации по ситуации в Орле, но для этого будет необходимо получить документы, рассказывающие о событиях и людях. На всех финнов, участвовавших во Второй мировой войне, имеется личная карточка военнослужащего, содержащая как личные данные, так и сведения о прохождении военной службы. Личные карточки заводились также на иностранцев, служивших в оборонительных силах Финляндии", - отметил директор архива.

В Национальном архиве 20 апреля сообщали, что по теме Второй мировой войны в Финляндии проходят интенсивные исследования, создана открытая база данных, в том числе на русском языке, тех, кто умер или погиб, с максимальным указанием всех персональных данных. Сообщалось, что Финляндия также изучила судьбу финских добровольцев СС и их участия в зверствах 1941-1943 годов. Данное исследование также доступно и бесплатно на сайте архива.

Российское историческое общество (РИО) сообщало 29 апреля, что совместно с коллегами из Национального архива Финляндии будет создана рабочая группа, которая займется изучением архивных документов, касающихся действий финских оккупантов на советской земле в годы Великой Отечественной войны.