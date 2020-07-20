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В Хельсинки не знают о зверствах финских солдат в Орле в годы войны
У Финляндии нет данных о присутствии финских военных в 1941 году в Орле, историки готовы к сотрудничеству, заявил РИА Новости гендиректор Национального архива... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T15:43
великая отечественная война (1941-1945)
следственный комитет россии (ск рф)
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финляндия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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великая отечественная война (1941-1945), следственный комитет россии (ск рф), финляндия, орел, ссср

В Хельсинки не знают о зверствах финских солдат в Орле в годы войны

15:43 20.07.2020
1954
© РИА Новости / Анатолий МорозовСоветские солдаты на улицах освобожденного города Орла во время Великой Отечественной войны
Советские солдаты на улицах освобожденного города Орла во время Великой Отечественной войны
© РИА Новости / Анатолий Морозов
Советские солдаты на улицах освобожденного города Орла во время Великой Отечественной войны. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 20 июл - РИА Новости. У Финляндии нет данных о присутствии финских военных в 1941 году в Орле, историки готовы к сотрудничеству, заявил РИА Новости гендиректор Национального архива Финляндии Юсси Нуортева.
РИА Новости 17 июля в рамках проекта "Без срока давности" опубликовало рассекреченные архивные материалы УФСБ России по Орловской области о преступлениях в годы войны на территории Орловской области германских солдат и вместе с ними финских карателей, которые проявляли еще большую жестокость по отношению к мирному населению, чем немцы. СК РФ в тот же день сообщил о возбуждении двух уголовных дел по фактам расстрела нацистами и их пособниками мирного населения в Орловской области. Дела возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных п.п. "а", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом).
"В Финляндии неизвестно, чтобы кто-то из финских солдат служил в войсках вермахта на территории Орла. С одобрения финского правительства 1408 финских добровольцев отправились служить в дивизию ваффен СС "Викинг". В 1941 году дивизия вела военные действия на территории Львова и в Ростове. Весной 1943 года добровольцы были возвращены в Финляндию с Кавказа. Других финнов в вооруженных силах Германии не было", - сказал Нуортева.
Он добавил, что финские историки готовы к сотрудничеству.
Немецкие войска на улице Ленина в Орле. 3 октября 1941
17 июля, 13:11
"Особенная жестокость": как финские солдаты лютовали в 1941 году в России
"Со своей стороны, Национальный архив Финляндии готов провести проверку информации по ситуации в Орле, но для этого будет необходимо получить документы, рассказывающие о событиях и людях. На всех финнов, участвовавших во Второй мировой войне, имеется личная карточка военнослужащего, содержащая как личные данные, так и сведения о прохождении военной службы. Личные карточки заводились также на иностранцев, служивших в оборонительных силах Финляндии", - отметил директор архива.
В Национальном архиве 20 апреля сообщали, что по теме Второй мировой войны в Финляндии проходят интенсивные исследования, создана открытая база данных, в том числе на русском языке, тех, кто умер или погиб, с максимальным указанием всех персональных данных. Сообщалось, что Финляндия также изучила судьбу финских добровольцев СС и их участия в зверствах 1941-1943 годов. Данное исследование также доступно и бесплатно на сайте архива.
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Российское историческое общество (РИО) сообщало 29 апреля, что совместно с коллегами из Национального архива Финляндии будет создана рабочая группа, которая займется изучением архивных документов, касающихся действий финских оккупантов на советской земле в годы Великой Отечественной войны.
МИД Финляндии отмечал в апреле, что страна всегда выступала за предоставление доступа ко всем архивным материалам ФСБ РФ для ученых и всех, кто этим интересуется, чтобы помочь дискуссии по этим вопросам.
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Великая Отечественная война (1941-1945)Следственный комитет России (СК РФ)ФинляндияОрелСССР
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