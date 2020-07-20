https://ria.ru/20200720/1574601492.html
В Подмосковье рассказали о ходе ЕГЭ по иностранным языкам и биологии
Более 14 тысяч выпускников написали ЕГЭ по иностранным языкам и биологии в Московской области в понедельник, экзамены прошли в штатном режиме, без нарушений,... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T15:23
2020-07-20T15:27
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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социальный навигатор, сн_образование, единый государственный экзамен (егэ), московская область (подмосковье), образование - общество, общество
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости.
Более 14 тысяч выпускников написали ЕГЭ по иностранным языкам и биологии в Московской области
в понедельник, экзамены прошли в штатном режиме, без нарушений, сообщает РИА Новости пресс-служба регионального минобразования.
"Сегодня в Подмосковье свыше 14 тысяч ребят написали ЕГЭ по иностранным языкам (письменная часть) и биологии. Экзамен прошел штатно, без нарушений", – рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина, которую цитирует пресс-служба.
Она отметила, что для сдачи ЕГЭ в регионе задействовали 218 пунктов проведения экзаменов. В каждом из них была организована термометрия для всех участников и организаторов, установлены дозаторы с антисептическими средствами, рассадка организована с соблюдением социальной дистанции между участниками. Все сотрудники, присутствующие на экзаменах, были в средствах индивидуальной защиты.
За ходом проведения экзаменов следили 439 общественных наблюдателя, в том числе 51 представитель Российского союза молодёжи, итоги экзаменов будут известны не позднее 2 августа, рассказали в пресс-службе.