В Подмосковье рассказали о ходе ЕГЭ по иностранным языкам и биологии

"Сегодня в Подмосковье свыше 14 тысяч ребят написали ЕГЭ по иностранным языкам (письменная часть) и биологии. Экзамен прошел штатно, без нарушений", – рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина, которую цитирует пресс-служба.

Она отметила, что для сдачи ЕГЭ в регионе задействовали 218 пунктов проведения экзаменов. В каждом из них была организована термометрия для всех участников и организаторов, установлены дозаторы с антисептическими средствами, рассадка организована с соблюдением социальной дистанции между участниками. Все сотрудники, присутствующие на экзаменах, были в средствах индивидуальной защиты.