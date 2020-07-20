В Петербурге выделили дополнительные средства на выплаты медикам

Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге. Архивное фото

Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл – РИА Новости. Более 870 миллионов рублей дополнительно выделяется из резервного фонда правительства Петербурга на единовременные выплаты медработникам, пострадавшим от Более 870 миллионов рублей дополнительно выделяется из резервного фонда правительства Петербурга на единовременные выплаты медработникам, пострадавшим от коронавирусной инфекции , а также семьям умерших медиков, сообщает пресс-служба администрации губернатора.

"Губернатор Александр Беглов подписал постановление городского правительства о выделении из резервного фонда правительства Санкт-Петербурга дополнительно 878 миллионов рублей на реализацию постановления (городского) правительства,… предусматривающего единовременные выплаты медицинским работникам и водителям скорой (неотложной) помощи, пострадавшим от коронавирусной инфекции при оказании медицинской помощи, а также членам семей умерших медработников", - говорится в сообщении.

Ранее на соответствующие выплаты было выделено 630 миллионов рублей, которые, как уточняют власти, "уже израсходованы в полном объеме".

"Решение о выделении дополнительных средств принято в связи с продолжением приема заявлений комиссиями медицинских учреждений по признанию работников пострадавшими в результате исполнения должностных обязанностей вследствие оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией", - сообщает администрация Петербурга.

По данным городского оперштаба, на понедельник в Петербурге подтвержден 29 541 случай коронавируса, прирост за сутки составил 195 случаев. Выздоровели 22 425 человек, скончались – 1807.