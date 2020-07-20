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В Петербурге выделили дополнительные средства на выплаты медикам
Более 870 миллионов рублей дополнительно выделяется из резервного фонда правительства Петербурга на единовременные выплаты медработникам, пострадавшим от... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T15:25
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр беглов, санкт-петербург, общество

В Петербурге выделили дополнительные средства на выплаты медикам

15:25 20.07.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл – РИА Новости. Более 870 миллионов рублей дополнительно выделяется из резервного фонда правительства Петербурга на единовременные выплаты медработникам, пострадавшим от коронавирусной инфекции, а также семьям умерших медиков, сообщает пресс-служба администрации губернатора.
"Губернатор Александр Беглов подписал постановление городского правительства о выделении из резервного фонда правительства Санкт-Петербурга дополнительно 878 миллионов рублей на реализацию постановления (городского) правительства,… предусматривающего единовременные выплаты медицинским работникам и водителям скорой (неотложной) помощи, пострадавшим от коронавирусной инфекции при оказании медицинской помощи, а также членам семей умерших медработников", - говорится в сообщении.
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
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Ранее на соответствующие выплаты было выделено 630 миллионов рублей, которые, как уточняют власти, "уже израсходованы в полном объеме".
"Решение о выделении дополнительных средств принято в связи с продолжением приема заявлений комиссиями медицинских учреждений по признанию работников пострадавшими в результате исполнения должностных обязанностей вследствие оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией", - сообщает администрация Петербурга.
По данным городского оперштаба, на понедельник в Петербурге подтвержден 29 541 случай коронавируса, прирост за сутки составил 195 случаев. Выздоровели 22 425 человек, скончались – 1807.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр БегловСанкт-ПетербургОбщество
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