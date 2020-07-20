Рособрнадзор рассказал, как прошел ЕГЭ по биологии и иностранным языкам

Учитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Единый госэкзамен по биологии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам прошли без сбоев и серьезных нарушений, сообщает пресс-служба Единый госэкзамен по биологии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам прошли без сбоев и серьезных нарушений, сообщает пресс-служба Рособрнадзора

"Экзамен по биологии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам прошли без сбоев, в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Установленный минимальный балл на ЕГЭ по биологии составляет 36 баллов, на ЕГЭ по иностранным языкам – 22 балла. Свои результаты участники ЕГЭ по биологии и иностранным языкам получат не позднее 2 августа.