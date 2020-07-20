https://ria.ru/20200720/1574600736.html
Рособрнадзор рассказал, как прошел ЕГЭ по биологии и иностранным языкам
Единый госэкзамен по биологии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам прошли без сбоев и серьезных нарушений, сообщает пресс-служба Рособрнадзора. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T15:13
2020-07-20T15:18
социальный навигатор
сн_образование
единый государственный экзамен (егэ)
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
образование - общество
общество
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https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573937578_0:186:3072:1914_1400x0_80_0_0_6bb8f6cdfcf75affbfadd2a2ef231ec9.jpg
https://ria.ru/20200715/1574386743.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573937578_0:186:3072:1914_1400x0_80_0_0_6bb8f6cdfcf75affbfadd2a2ef231ec9.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный навигатор, сн_образование, единый государственный экзамен (егэ), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), образование - общество, общество