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Рособрнадзор рассказал, как прошел ЕГЭ по биологии и иностранным языкам
Единый госэкзамен по биологии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам прошли без сбоев и серьезных нарушений, сообщает пресс-служба Рособрнадзора. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T15:18
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
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социальный навигатор, сн_образование, единый государственный экзамен (егэ), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), образование - общество, общество

Рособрнадзор рассказал, как прошел ЕГЭ по биологии и иностранным языкам

15:13 20.07.2020 (обновлено: 15:18 20.07.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУчитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ
Учитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Единый госэкзамен по биологии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам прошли без сбоев и серьезных нарушений, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.
"Экзамен по биологии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам прошли без сбоев, в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Установленный минимальный балл на ЕГЭ по биологии составляет 36 баллов, на ЕГЭ по иностранным языкам – 22 балла. Свои результаты участники ЕГЭ по биологии и иностранным языкам получат не позднее 2 августа.
Продолжит основной период экзаменов устная часть ЕГЭ по иностранным языкам, которую участники будут сдавать 22 и 23 июля.
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