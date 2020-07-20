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Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T17:27
фонд борьбы с коррупцией
алексей навальный
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Жаль! Единственные кто боролся с жуликами(( Теперь у тех никаких тормоз не будет
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ФБК выводит на чистую воду тех, кого никогда Путин не посадит
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155780/05/1557800561_0:338:3002:2027_1400x0_80_0_0_3f43f1beec7c396ff6603456078abbb9.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный

Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией

15:06 20.07.2020 (обновлено: 17:27 20.07.2020)
623587
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в Симоновском суде Москвы
Алексей Навальный в Симоновском суде Москвы
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
"Внимание, это не учебная тревога", — написал он.
Российские рубли
10 июня, 16:04
В RT рассказали, на что тратит миллионы рублей компания юриста ФБК
Некоммерческий фонд существовал с 2011 года.
ФБК включили в список иноагентов в октябре прошлого года. Замоскворецкий суд Москвы, а затем Мосгорсуд признали это решение законным.
Как выяснило следствие, на счета ФБК и его директора Ивана Жданова поступило два перевода почти на 140 тысяч рублей из Испании и около трех тысяч рублей из Соединенных Штатов. Фонд мог вернуть полученные из-за границы деньги, но не сделал этого, поэтому закономерно был признан иностранным агентом.
В августе прошлого года СК возбудил уголовное дело об отмывании фондом миллиарда рублей. По данным ведомства, в 2016-2018 годах сотрудники ФБК и другие лица, имеющие отношение к фонду, получили от третьих лиц деньги в рублях и валюте, которые "заведомо для них были приобретены преступным путем".
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
Штаб Алексея Навального, расположенный в подвале дома на Рождественском бульваре в Москве
17 июля, 13:07
СМИ рассказали о крупном скандале в "команде Навального"
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Фонд борьбы с коррупциейАлексей Навальный
Популярные комментарии
Жаль! Единственные кто боролся с жуликами(( Теперь у тех никаких тормоз не будет
20 июля, 15:46
Костя Пупкин
2605325131264
ФБК выводит на чистую воду тех, кого никогда Путин не посадит
20 июля, 18:13
ВПВася Петров
152316242150
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