Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный

"Внимание, это не учебная тревога", — написал он.

Некоммерческий фонд существовал с 2011 года.

ФБК включили в список иноагентов в октябре прошлого года. Замоскворецкий суд Москвы, а затем Мосгорсуд признали это решение законным.

Как выяснило следствие, на счета ФБК и его директора Ивана Жданова поступило два перевода почти на 140 тысяч рублей из Испании и около трех тысяч рублей из Соединенных Штатов. Фонд мог вернуть полученные из-за границы деньги, но не сделал этого, поэтому закономерно был признан иностранным агентом.

В августе прошлого года СК возбудил уголовное дело об отмывании фондом миллиарда рублей. По данным ведомства, в 2016-2018 годах сотрудники ФБК и другие лица, имеющие отношение к фонду, получили от третьих лиц деньги в рублях и валюте, которые "заведомо для них были приобретены преступным путем".