https://ria.ru/20200720/1574600424.html
Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T15:06
2020-07-20T17:27
фонд борьбы с коррупцией
алексей навальный
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https://ria.ru/20200610/1572757007.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200717/1574491396.html
Костя Пупкин
Жаль! Единственные кто боролся с жуликами(( Теперь у тех никаких тормоз не будет
2920
Вася Петров
ФБК выводит на чистую воду тех, кого никогда Путин не посадит
1697
548
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155780/05/1557800561_0:338:3002:2027_1400x0_80_0_0_3f43f1beec7c396ff6603456078abbb9.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости.
Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный
.
"Внимание, это не учебная тревога", — написал он.
Некоммерческий фонд существовал с 2011 года.
ФБК включили в список иноагентов в октябре прошлого года. Замоскворецкий суд Москвы, а затем Мосгорсуд признали это решение законным.
Как выяснило следствие, на счета ФБК и его директора Ивана Жданова поступило два перевода почти на 140 тысяч рублей из Испании и около трех тысяч рублей из Соединенных Штатов. Фонд мог вернуть полученные из-за границы деньги, но не сделал этого, поэтому закономерно был признан иностранным агентом.
В августе прошлого года СК возбудил уголовное дело об отмывании фондом миллиарда рублей. По данным ведомства, в 2016-2018 годах сотрудники ФБК и другие лица, имеющие отношение к фонду, получили от третьих лиц деньги в рублях и валюте, которые "заведомо для них были приобретены преступным путем".
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.