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Распространение нового коронавируса
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Роспотребнадзор продолжит помогать Казахстану в борьбе с COVID-19
Роспотребнадзор передал Казахстану тест-системы для выявления коронавируса для проведения 50 тысяч исследований, помощь в борьбе с инфекцией будет оказываться и РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T15:05
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
казахстан
общество
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), казахстан, общество

Роспотребнадзор продолжит помогать Казахстану в борьбе с COVID-19

15:05 20.07.2020
207
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор передал Казахстану тест-системы для выявления коронавируса для проведения 50 тысяч исследований, помощь в борьбе с инфекцией будет оказываться и дальше, сообщается на сайте ведомства.
С 6 по 15 июля в Казахстане работала делегация специалистов Роспотребнадзора для оказания помощи в борьбе с инфекцией.
"Российские эксперты доставили и передали казахстанской стороне тест-системы на 50 000 исследований производства ФБУН "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора для проведения диагностики COVID-19", - говорится в сообщении.
Специалисты Роспотребнадзора провели в Казахстане анализ текущей эпидемической ситуации и дали оценку возможных рисков. Кроме того, российские специалисты провели учебные вебинары для медиков по вопросам профилактики распространения коронавируса в медорганизациях, уточняется в материале.
"Роспотребнадзор продолжит оказывать помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией для скорейшей нормализации эпидемической ситуации в Республике Казахстан", - подчеркнули в ведомстве.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)КазахстанОбщество
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