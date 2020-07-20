Роспотребнадзор продолжит помогать Казахстану в борьбе с COVID-19

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор передал Казахстану тест-системы для выявления коронавируса для проведения 50 тысяч исследований, помощь в борьбе с инфекцией будет оказываться и дальше, сообщается на сайте ведомства.

С 6 по 15 июля в Казахстане работала делегация специалистов Роспотребнадзора для оказания помощи в борьбе с инфекцией.

"Российские эксперты доставили и передали казахстанской стороне тест-системы на 50 000 исследований производства ФБУН "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора для проведения диагностики COVID-19", - говорится в сообщении.

Специалисты Роспотребнадзора провели в Казахстане анализ текущей эпидемической ситуации и дали оценку возможных рисков. Кроме того, российские специалисты провели учебные вебинары для медиков по вопросам профилактики распространения коронавируса в медорганизациях, уточняется в материале.

"Роспотребнадзор продолжит оказывать помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией для скорейшей нормализации эпидемической ситуации в Республике Казахстан", - подчеркнули в ведомстве.