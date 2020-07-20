В Оренбургской области смягчили условия самоизоляции для приезжих

УФА, 20 июл - РИА Новости. Власти Оренбургской области смягчили требования о самоизоляции приезжих: теперь прибывающим из других регионов в Оренбургскую область нужно самостоятельно сдать анализы на коронавирус в течение трех дней или самоизолироваться на две недели, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора области.
"С 20 июля отменяется обязательная самоизоляция для приезжающих, … если они самостоятельно сдадут анализ на вирус в течение трех дней после прибытия в регион. При этом они не должны контактировать до получения отрицательного результат на инфекцию. Если нет возможности сдать анализ, то должны изолироваться на 14 дней. Такое решение властями были принято после того, как в течение последних недель перестали выявлять коронавирус у пребывающих из других регионов", - пояснили РИА Новости в пресс-службе губернатора Оренбургской области.
В ведомстве отметили, что усилен "фильтр" въезжающих в страну на границе с Казахстаном.
"Иностранные граждане должны при себе иметь справку с отрицательным результатом на инфекцию, либо пройти тест и ждать отрицательного результата на изоляции", - рассказал представитель оренбургских властей.
Кроме того, губернатор региона Денис Паслер до 2 августа продлил ограничения в работе санаторно-курортных организаций, гостиниц, расположенных на территории курорта "Соленые озера", а также иных санаторно-курортных организаций на территории Оренбургской области. Оренбуржцам старше 65 лет по-прежнему рекомендовано соблюдать режим самоизоляции - дома или на своих дачных участках.
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