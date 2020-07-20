Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200720/1574599990.html
В Оренбургской области смягчили условия самоизоляции для приезжих
Власти Оренбургской области смягчили требования о самоизоляции приезжих: теперь прибывающим из других регионов в Оренбургскую область нужно самостоятельно сдать РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T15:01
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
денис паслер
оренбургская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/rsport/89105/86/891058611_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_f70380a475d8e0b592deab81b66a4103.jpg
оренбургская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/rsport/89105/86/891058611_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_f70380a475d8e0b592deab81b66a4103.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/rsport/89105/86/891058611_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_b658ab494de64208bc2e51bd84bc737b.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/rsport/89105/86/891058611_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_990128b69cc0413fd18c842b78b774e5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, денис паслер, оренбургская область

В Оренбургской области смягчили условия самоизоляции для приезжих

15:01 20.07.2020
300
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГород Оренбург
Город Оренбург
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
УФА, 20 июл - РИА Новости. Власти Оренбургской области смягчили требования о самоизоляции приезжих: теперь прибывающим из других регионов в Оренбургскую область нужно самостоятельно сдать анализы на коронавирус в течение трех дней или самоизолироваться на две недели, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора области.
"С 20 июля отменяется обязательная самоизоляция для приезжающих, … если они самостоятельно сдадут анализ на вирус в течение трех дней после прибытия в регион. При этом они не должны контактировать до получения отрицательного результат на инфекцию. Если нет возможности сдать анализ, то должны изолироваться на 14 дней. Такое решение властями были принято после того, как в течение последних недель перестали выявлять коронавирус у пребывающих из других регионов", - пояснили РИА Новости в пресс-службе губернатора Оренбургской области.
В ведомстве отметили, что усилен "фильтр" въезжающих в страну на границе с Казахстаном.
"Иностранные граждане должны при себе иметь справку с отрицательным результатом на инфекцию, либо пройти тест и ждать отрицательного результата на изоляции", - рассказал представитель оренбургских властей.
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
18 июня, 15:35Распространение нового коронавируса
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
Кроме того, губернатор региона Денис Паслер до 2 августа продлил ограничения в работе санаторно-курортных организаций, гостиниц, расположенных на территории курорта "Соленые озера", а также иных санаторно-курортных организаций на территории Оренбургской области. Оренбуржцам старше 65 лет по-прежнему рекомендовано соблюдать режим самоизоляции - дома или на своих дачных участках.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
100001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Денис ПаслерОренбургская область
Рекомендуем
Акция Бессмертный полк в Москве
Исполком "Бессмертного полка" считает правильным перенос шествия
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы
Путин отправил в отставку Фургала
Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев на пленарном заседании Государственной Думы РФ.
Путин назначил Михаила Дегтярева врио главы Хабаровского края
Дом правительства РФ
В правительстве поддержали законопроект о дистанционном образовании
Гражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы
Уилана могут обменять в августе-сентябре, допустил адвокат
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
Роспотребнадзор продолжит помогать Казахстану в борьбе с COVID-19
Машина медицинской скорой помощи на улице Тбилиси
В Грузии число жертв коронавируса достигло 16
Глава администрации города Норильска Ринат Ахметчин
Мэр Норильска объяснил свою отставку
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Альпинисты из Москвы получили травмы в горах Кабардино-Балкарии
Президент РФ Владимир Путин во время общения с сотрудниками судостроительного завода Залив
Путин призвал продолжать строить современные корабли для ВМФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК завершил расследование дела о несуществующей детской площадке в Рязани
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
В США выявили более 61 тысячи новых случаев коронавируса за сутки
Пленарное заседание Госдумы РФ
Дегтярев согласился стать врио губернатора Хабаровского края
Здание парламента Болгарии в городе София
В парламенте Болгарии предположили, кто стоит за протестами в стране
Михаил Дегтярев
Дегтярев заявил, что готов немедленно вылететь в Хабаровский край
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:22США и Южная Корея обсудили разделение расходов на оборону
04:10Названы лучшие полноприводные автомобили с пробегом
04:10Глава ОАЭ назвал запуск эмиратского зонда к Марсу арабским достижением
04:08Ученый: коронавирус завозился в российские города не только через Москву
04:07Медик объяснил, кому пора забыть о солярии
03:51Китай обвинил власти Великобритании в нарушении международного права
03:50В Хабаровске оставили под арестом четырех подозреваемых в мошенничестве
03:31В России за сутки потушили 103 природных пожара
03:29Эксперты выяснили, какие автомобили россияне чаще всего покупают в кредит
03:27Кинолог рассказал, как выбрать кличку для питомца
03:26В Бурятии возобновили поиски пропавшего Ан-2
03:20"Авито" отметил рекордный рост спроса россиян на товары для ремонта
03:17Вирусолог: массовый выпуск вакцины от COVID-19 может не понадобиться
03:13Палата представителей США одобрила запрет на ядерные испытания
03:09Объем добычи угля в Кемеровской области упал впервые за 23 года
03:07Ученый назвал число "нулевых пациентов" с СOVID-19 в России
03:06У всех испытывавших в МГМУ вакцину против COVID-19 выработался иммунитет
03:03СМИ: международные полеты разрешат из шести городов России
02:56В Чугуевском районе Приморья выявили вспышку АЧС у кабанов
02:50СМИ: против бывшего телеведущего Fox News подали иск о домогательствах
Лента новостейМолния