В Оренбургской области смягчили условия самоизоляции для приезжих

"С 20 июля отменяется обязательная самоизоляция для приезжающих, … если они самостоятельно сдадут анализ на вирус в течение трех дней после прибытия в регион. При этом они не должны контактировать до получения отрицательного результат на инфекцию. Если нет возможности сдать анализ, то должны изолироваться на 14 дней. Такое решение властями были принято после того, как в течение последних недель перестали выявлять коронавирус у пребывающих из других регионов", - пояснили РИА Новости в пресс-службе губернатора Оренбургской области.