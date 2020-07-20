Путин призвал продолжать строить современные корабли для ВМФ

"За последние восемь лет в боевой состав флота вошли более 200 кораблей, катеров и судов различного класса. Нужно и дальше последовательно выполнять мероприятия госпрограммы вооружений, чтобы к 2027 году у нас доля современных кораблей в ВМФ превысила 70%", - сказал Путин.