Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200720/1574599776.html
Путин призвал продолжать строить современные корабли для ВМФ
Доля современных кораблей в российском Военно-морском флоте должна превысить 70% к 2027 году, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T14:56
россия
керчь
севмаш
владимир путин
санкт-петербург
безопасность
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574598910_0:136:2951:1796_1400x0_80_0_0_75c828943eba59127ea0b4f4f07b6055.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200720/1574599395.html
россия
керчь
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574598910_0:136:2951:1796_1400x0_80_0_0_75c828943eba59127ea0b4f4f07b6055.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574598910_135:0:2866:2048_1400x0_80_0_0_596dc77e1e84dcdd27cd019c4313cf2b.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574598910_476:0:2524:2048_1400x0_80_0_0_1356b40eae94a9c2f045d6befb865217.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, керчь, севмаш, владимир путин, санкт-петербург, безопасность, в мире

Путин призвал продолжать строить современные корабли для ВМФ

14:56 20.07.2020
545
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время общения с сотрудниками судостроительного завода "Залив"
Президент РФ Владимир Путин во время общения с сотрудниками судостроительного завода Залив
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Доля современных кораблей в российском Военно-морском флоте должна превысить 70% к 2027 году, заявил президент РФ Владимир Путин.
В понедельник президент принял участие в закладке двух универсальных десантных кораблей на заводе "Залив" в Керчи. В этот же день на "Севмаше" в Санкт-Петербурге заложили два фрегата 22350, а на северодвинском "Севмаше" заложили две многоцелевые атомные подлодки с крылатыми ракетами "Ясень-М".
Президент РФ Владимир Путин на церемонии закладки боевых кораблей для Военно-морского флота РФ на судостроительном заводе Залив в Керчи.
Вчера, 14:46
Путин раскрыл число кораблей ВМФ России в Мировом океане
"За последние восемь лет в боевой состав флота вошли более 200 кораблей, катеров и судов различного класса. Нужно и дальше последовательно выполнять мероприятия госпрограммы вооружений, чтобы к 2027 году у нас доля современных кораблей в ВМФ превысила 70%", - сказал Путин.
4150004
Обсудить 0
РоссияКерчьСевмашВладимир ПутинСанкт-ПетербургБезопасностьВ мире
Рекомендуем
Гражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы
Уилана могут обменять в августе-сентябре, допустил адвокат
Президент РФ Владимир Путин на церемонии закладки боевых кораблей для Военно-морского флота РФ на судостроительном заводе Залив в Керчи.
Путин: в России могут продолжить серию универсальных десантных кораблей
Машина медицинской скорой помощи на улице Тбилиси
В Грузии число жертв коронавируса достигло 16
Северная верфь в Санкт-Петербурге
В Петербурге заложили фрегаты "Адмирал Юмашев" и "Адмирал Спиридонов"
Президент РФ Владимир Путин на церемонии закладки боевых кораблей для Военно-морского флота РФ на судостроительном заводе Залив в Керчи
Адмирал Вячеслав Попов прокомментировал закладку шести больших кораблей
Президент РФ В. Путин провел заседание совета по стратегическому развитию и нацпроектам
Новые АПЛ укрепят боевой потенциал России, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин на церемонии закладки боевых кораблей для Военно-морского флота РФ на судостроительном заводе Залив в Керчи
Путин рассказал, сколько кораблей ВМФ находятся в мировом океане
Президент РФ Владимир Путин во время общения с сотрудниками судостроительного завода Залив
Путин рассказал о заказах по линии ОПК в Крыму
Торжественная церемонии закладки двух подводных лодок проекта Ясень-М — АПЛ Воронеж и АПЛ Владивосток
В России началось строительство двух подлодок с гиперзвуковым оружием
Президент РФ Владимир Путин
Путин приедет на главный военно-морской парад в Петербург
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Альпинисты из Москвы получили травмы в горах Кабардино-Балкарии
Президент РФ Владимир Путин на церемонии закладки боевых кораблей для Военно-морского флота РФ на судостроительном заводе Залив в Керчи
Россия будет держать курс на построение современного флота, заявил Путин
Военные учения
Минобороны: внезапная проверка войск не направлена против других стран
Тактическое учение мотострелков
Под Калининградом прошли учения морпехов и мотострелков
Президент РФ Владимир Путин во время общения с сотрудниками судостроительного завода Залив
В Крыму призвали США "не совать нос" в строительство чужих кораблей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:22США и Южная Корея обсудили разделение расходов на оборону
04:10Названы лучшие полноприводные автомобили с пробегом
04:10Глава ОАЭ назвал запуск эмиратского зонда к Марсу арабским достижением
04:08Ученый: коронавирус завозился в российские города не только через Москву
04:07Медик объяснил, кому пора забыть о солярии
03:51Китай обвинил власти Великобритании в нарушении международного права
03:50В Хабаровске оставили под арестом четырех подозреваемых в мошенничестве
03:31В России за сутки потушили 103 природных пожара
03:29Эксперты выяснили, какие автомобили россияне чаще всего покупают в кредит
03:27Кинолог рассказал, как выбрать кличку для питомца
03:26В Бурятии возобновили поиски пропавшего Ан-2
03:20"Авито" отметил рекордный рост спроса россиян на товары для ремонта
03:17Вирусолог: массовый выпуск вакцины от COVID-19 может не понадобиться
03:13Палата представителей США одобрила запрет на ядерные испытания
03:09Объем добычи угля в Кемеровской области упал впервые за 23 года
03:07Ученый назвал число "нулевых пациентов" с СOVID-19 в России
03:06У всех испытывавших в МГМУ вакцину против COVID-19 выработался иммунитет
03:03СМИ: международные полеты разрешат из шести городов России
02:56В Чугуевском районе Приморья выявили вспышку АЧС у кабанов
02:50СМИ: против бывшего телеведущего Fox News подали иск о домогательствах
Лента новостейМолния