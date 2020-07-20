https://ria.ru/20200720/1574599776.html
Путин призвал продолжать строить современные корабли для ВМФ
Доля современных кораблей в российском Военно-морском флоте должна превысить 70% к 2027 году, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T14:56
2020-07-20T14:56
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, керчь, севмаш, владимир путин, санкт-петербург, безопасность, в мире