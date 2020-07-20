В ЛНР заявили об артобстреле села в Донбассе украинскими силовиками

"С начала текущих суток боевики 24 бригады обстреляли населенный пункт Санжаровка из 122-миллиметровой артиллерии", - сообщил представитель пресс-службы ведомства.

ВСУ четыре раза нарушили перемирие за сутки, заявили в ДНР

ВСУ четыре раза нарушили перемирие за сутки, заявили в ДНР

По его словам, украинские силовики выпустили по поселку девять артиллерийских снарядов. Дополнительная информация о разрушениях и пострадавших среди мирного населения уточняется.