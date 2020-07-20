В ЛНР заявили об артобстреле села в Донбассе украинскими силовиками

ЛУГАНСК, 20 июл - РИА Новости. Украинские силовики в понедельник открыли огонь из арторудий калибром 122 миллиметра по находящемуся в зоне ответственности Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики селу Санжаровка в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
"С начала текущих суток боевики 24 бригады обстреляли населенный пункт Санжаровка из 122-миллиметровой артиллерии", - сообщил представитель пресс-службы ведомства.
По его словам, украинские силовики выпустили по поселку девять артиллерийских снарядов. Дополнительная информация о разрушениях и пострадавших среди мирного населения уточняется.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения