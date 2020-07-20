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В ЛНР заявили об артобстреле села в Донбассе украинскими силовиками
Украинские силовики в понедельник открыли огонь из арторудий калибром 122 миллиметра по находящемуся в зоне ответственности Народной милиции самопровозглашенной РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T14:43
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ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, в мире

В ЛНР заявили об артобстреле села в Донбассе украинскими силовиками

14:43 20.07.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковРазрушенный дом в Донецке
Разрушенный дом в Донецке
© РИА Новости / Валерий Мельников
ЛУГАНСК, 20 июл - РИА Новости. Украинские силовики в понедельник открыли огонь из арторудий калибром 122 миллиметра по находящемуся в зоне ответственности Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики селу Санжаровка в Донбассе, заявили журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
"С начала текущих суток боевики 24 бригады обстреляли населенный пункт Санжаровка из 122-миллиметровой артиллерии", - сообщил представитель пресс-службы ведомства.
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По его словам, украинские силовики выпустили по поселку девять артиллерийских снарядов. Дополнительная информация о разрушениях и пострадавших среди мирного населения уточняется.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
000043
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМинскВ мире
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