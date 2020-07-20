Ученые создали трансгенных мышей для испытания вакцин от COVID-19

НОВОСИБИРСК, 20 июл – РИА Новости. Ученые Института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук (ФИЦ ИЦиГ СО РАН, Ученые Института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук (ФИЦ ИЦиГ СО РАН, Новосибирск ) вывели мышей, восприимчивых к новому коронавирусу, чтобы в дальнейшем испытывать на них вакцины и препараты от COVID-19, сообщил научный институт.

В понедельник руководство института рассказало о своих научных разработках работающему в Новосибирске министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову

"В качестве примера роли, которую научная работа центра может играть в вопросе обеспечения биобезопасности страны, директор ФИЦ ИЦиГ СО РАН, член-корреспондент РАН Алексей Кочетов рассказал об опыте создания в сжатые сроки генетической линии лабораторных мышей, восприимчивых к заражению вирусом COVID-19 и, следовательно, пригодных для проведения испытания вакцин и лекарственных препаратов для борьбы с этим опасным заболеванием", - говорится в сообщении.

Кочетов подчеркнул, что по схожему алгоритму ученые могут быстро обеспечивать генетическими моделями проведение испытаний лекарственных препаратов и в случае возникновения других эпидемиологических угроз. В ИЦиГ СО РАН РИА Новости уточнили, что сейчас ученые ждут подтверждения, что выведенные мыши действительно болеют коронавирусом, как и люди.

В мае завлабораторией генетики развития ИЦиГ СО РАН Нариман Баттулин сообщал журналистам, что специалисты института взялись за задачу модификации генома лабораторных мышей, чтобы сделать их восприимчивыми к новому коронавирусу. После этого на них можно будет испытывать вакцины и препараты от COVID-19.