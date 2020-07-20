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Ученые создали трансгенных мышей для испытания вакцин от COVID-19
Ученые Института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук (ФИЦ ИЦиГ СО РАН, Новосибирск) вывели мышей, восприимчивых к новому... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T14:38
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валерий фальков
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, валерий фальков, открытия - риа наука, российская академия наук, новосибирск

Ученые создали трансгенных мышей для испытания вакцин от COVID-19

14:38 20.07.2020
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© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos / Stramyk, Depositphotos / kovalvsЛабораторные мыши
Лабораторные мыши
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos / Stramyk, Depositphotos / kovalvs
НОВОСИБИРСК, 20 июл – РИА Новости. Ученые Института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук (ФИЦ ИЦиГ СО РАН, Новосибирск) вывели мышей, восприимчивых к новому коронавирусу, чтобы в дальнейшем испытывать на них вакцины и препараты от COVID-19, сообщил научный институт.
В понедельник руководство института рассказало о своих научных разработках работающему в Новосибирске министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову.
"В качестве примера роли, которую научная работа центра может играть в вопросе обеспечения биобезопасности страны, директор ФИЦ ИЦиГ СО РАН, член-корреспондент РАН Алексей Кочетов рассказал об опыте создания в сжатые сроки генетической линии лабораторных мышей, восприимчивых к заражению вирусом COVID-19 и, следовательно, пригодных для проведения испытания вакцин и лекарственных препаратов для борьбы с этим опасным заболеванием", - говорится в сообщении.
Кочетов подчеркнул, что по схожему алгоритму ученые могут быстро обеспечивать генетическими моделями проведение испытаний лекарственных препаратов и в случае возникновения других эпидемиологических угроз. В ИЦиГ СО РАН РИА Новости уточнили, что сейчас ученые ждут подтверждения, что выведенные мыши действительно болеют коронавирусом, как и люди.
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В мае завлабораторией генетики развития ИЦиГ СО РАН Нариман Баттулин сообщал журналистам, что специалисты института взялись за задачу модификации генома лабораторных мышей, чтобы сделать их восприимчивыми к новому коронавирусу. После этого на них можно будет испытывать вакцины и препараты от COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Валерий ФальковОткрытия - РИА НаукаРоссийская академия наукНовосибирск
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