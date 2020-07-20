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В Госдуме предложил снять ограничения на работу ТЦ и кафе в Петербурге
Первый зампред комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский просит Роспотребнадзор разъяснить, почему в Санкт-Петербурге не снимается запрет на работу... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T14:38
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, санкт-петербург, общество

В Госдуме предложил снять ограничения на работу ТЦ и кафе в Петербурге

14:38 20.07.2020
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© РИА Новости / Олеся ПеченкинаКафе Co-op Garage: Pizza & Garden, Санкт-Петербург
Кафе Co-op Garage: Pizza & Garden, Санкт-Петербург
© РИА Новости / Олеся Печенкина
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский просит Роспотребнадзор разъяснить, почему в Санкт-Петербурге не снимается запрет на работу торговых центров, кафе, баров и ресторанов, а также предлагает открыть перечисленные заведения при условии соблюдения мер по профилактике распространения коронавируса.
Соответствующее обращение (текст есть в распоряжении РИА Новости) Боярский, который представляет в Госдуме Петербург, направил главе Роспотребнадзора Анне Поповой и руководителю управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Наталье Башкетовой.
"Прошу Вас разъяснить соразмерность и своевременность рекомендаций управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Санкт-Петербургу с учетом фактически складывающейся в связи с пандемией COVID-19 ситуацией в регионе, а также обоснованность дифференцированного подхода в части ограничений в местах скопления людей", - говорится в тексте обращения.
По словам Боярского, масочно-перчаточный режим остается декларативным, не соблюдается в гипермаркетах, аптеках, наземном и подземном транспорте и многих других общественных пространствах, что говорит об отсутствии контроля за выполнением рекомендаций Роспотребнадзора.
Санкт-Петербург
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"При этом в Санкт-Петербурге до сих пор запрещена деятельность предприятий общественного питания, торговых центров, баров, ресторанов, кафе, театров... что вызывает обоснованное негодование жителей и гостей Петербурга, представленное в многочисленных обращениях ко мне, как к депутату Государственной думы", - пишет парламентарий.
Он отмечает, что экономические последствия этих ограничений могут оказаться непреодолимыми для многих субъектов малого и среднего предпринимательства. Кроме того, это негативным образом сказывается на имидже Северной столицы, как одного из центров притяжения внутреннего туризма, считает Боярский.
"Исходя из безусловного приоритета безопасности жизни и здоровья граждан и необходимости ее обеспечения, прошу Вас оценить возможность снятия ограничений с перечисленных выше сфер экономической жизнедеятельности города по примеру их успешной реализации в городе Москве, обновления рекомендаций с неукоснительным соблюдением всех мер предосторожности и контроля за ними", - говорится в обращении депутата.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Госдума РФСанкт-ПетербургОбщество
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