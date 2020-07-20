В Петербурге заложили фрегаты "Адмирал Юмашев" и "Адмирал Спиридонов"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл - РИА Новости. Фрегаты "Адмирал Юмашев" и "Адмирал Спиридонов" проекта 22350 заложили на Северной верфи в Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.

Денис Мантуров. "Эти корабли обеспечиваются увеличенным боезапасом... Хочу заверить, что наши российские верфи готовы к выполнению самых сложных государственных задач", - сказал на церемонии закладки глава Минпромторга

Фрегаты станут седьмым и восьмым кораблями проекта 22350, строящимися Северной верфью для ВМФ России. Приемный акт первого серийного фрегата проекта 22350 "Адмирал Касатонов" подписали 15 июля. Для Северного флота строится второй серийный фрегат "Адмирал Головко", в мае он был спущен на воду.

Корабли проекта 22350 входят в серию российских многоцелевых фрегатов дальней морской зоны. Проект разработан в Северном проектно-конструкторском бюро в первой половине 2000-х годов. Сторожевой корабль проекта 22350 предназначен для уничтожения надводных кораблей, судов и наземных объектов противника, дозорной службы, патрулирования и охраны морских коммуникаций, противолодочной и противовоздушной обороны.

Длина фрегата составляет 135 метров, ширина - 16 метров, осадка - 4,5 метра, полное водоизмещение - 4,5 тысяч тонн, скорость полного хода - до 29 узлов, дальность плавания - 4 тысячи морских миль (около 7,5 тысячи километров), автономность плавания - 30 суток, экипаж - около 200 человек.