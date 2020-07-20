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Германия 24 июля вывезет около ста беженцев из Греции
Германия 24 июля примет около 100 беженцев с греческих островов, сообщила представительница МВД Германии в понедельник. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T14:20
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мвд германии, сомали, ирак, сирия, в мире

Германия 24 июля вывезет около ста беженцев из Греции

14:20 20.07.2020
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© Sputnik / Бурку Окутан / Перейти в фотобанкСирийские беженцы у контрольно-пропускного пункта Пазаркуле на границе Турции и Греции
Сирийские беженцы у контрольно-пропускного пункта Пазаркуле на границе Турции и Греции
© Sputnik / Бурку Окутан
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Сирийские беженцы у контрольно-пропускного пункта Пазаркуле на границе Турции и Греции. Архивное фото
БЕРЛИН, 20 июл - РИА Новости. Германия 24 июля примет около 100 беженцев с греческих островов, сообщила представительница МВД Германии в понедельник.
Накануне ведомство сообщило, что в общей сложности ФРГ решила принять в ближайшее время 243 ребенка вместе с членами их семей, а 24 июля в страну прибудут первые 24 семьи. Точное число вывозимых беженцев при этом ведомство не называло.
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"Всего, по актуальным данным, из Греции будут вывезены 24 июля около 100 человек. Речь идет о больных детяx, которым нужен уход, и об их семьях", - сообщила представительница МВД на брифинге.
По ее словам, речь идет о выходцах из Афганистана, Ирака, Палестины, Сомали и Сирии.
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Германия примет первые 24 семьи мигрантов с детьми, которым нужно лечение
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