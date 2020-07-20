https://ria.ru/20200720/1574596821.html
Германия 24 июля вывезет около ста беженцев из Греции
Германия 24 июля примет около 100 беженцев с греческих островов, сообщила представительница МВД Германии в понедельник. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T14:20
2020-07-20T14:20
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РИА Новости
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568202297_0:20:1518:874_1400x0_80_0_0_c7bf06d3b93c5edb4bddc1eaa7843ae1.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мвд германии, сомали, ирак, сирия, в мире