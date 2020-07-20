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Новые АПЛ укрепят боевой потенциал России, заявил Путин
Новые атомные подводные лодки укрепят боевой потенциал России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T14:28
керчь
северная верфь
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санкт-петербург
владимир путин
безопасность
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керчь, северная верфь, севмаш, северодвинск, санкт-петербург, владимир путин, безопасность

Новые АПЛ укрепят боевой потенциал России, заявил Путин

14:28 20.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел заседание совета по стратегическому развитию и нацпроектам
Президент РФ В. Путин провел заседание совета по стратегическому развитию и нацпроектам
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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КЕРЧЬ, 20 июл - РИА Новости. Новые атомные подводные лодки укрепят боевой потенциал России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Новые корабли будут оснащены передовыми системами вооружения, управления и дальней связи. Они ощутимо укрепят боевой потенциал ВМФ, повысят его стратегические возможности", - сказал он на церемонии закладки кораблей в Керчи.
Путин отметил, что сегодня на трех ведущих верфях России одновременно закладываются шесть новых кораблей дальней морской зоны.
"Здесь, в Керчи это два универсальных десантных корабля. В Санкт-Петербурге на заводе "Северная верфь" - два фрегата. А в Северодвинске, на "Севмаш" предприятии два атомных подводных крейсера", - сказал он.
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КерчьСеверная верфьСевмашСеверодвинскСанкт-ПетербургВладимир ПутинБезопасность
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