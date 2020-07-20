https://ria.ru/20200720/1574596362.html
Новые АПЛ укрепят боевой потенциал России, заявил Путин
Новые атомные подводные лодки укрепят боевой потенциал России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T14:28
2020-07-20T14:28
керчь
северная верфь
севмаш
северодвинск
санкт-петербург
владимир путин
безопасность
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https://ria.ru/20200720/1574597171.html
керчь
северодвинск
санкт-петербург
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574261021_0:149:3026:1851_1400x0_80_0_0_f1b3fa9cff5a2bb0564091790bdda1e1.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
керчь, северная верфь, севмаш, северодвинск, санкт-петербург, владимир путин, безопасность