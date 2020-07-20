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В Госдуме прокомментировали слова Трампа про "прекрасные" мировые войны
В странах Европы и России, где проходили мировые войны, до сих пор живы свидетели ужасных событий; прекрасными эти войны, как их охарактеризовал президент США... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T14:13
джордж флойд
элизабет уоррен
дональд трамп
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
джордж флойд, элизабет уоррен, дональд трамп, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), сша, в мире

В Госдуме прокомментировали слова Трампа про "прекрасные" мировые войны

14:13 20.07.2020
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. В странах Европы и России, где проходили мировые войны, до сих пор живы свидетели ужасных событий; прекрасными эти войны, как их охарактеризовал президент США Дональд Трамп, могут показаться только человеку с искаженными моральными взглядами либо стороннему наблюдателю, считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Строкова.
Ранее президент США Дональд Трамп в очередной раз выступил против переименования военных баз, названных в честь военачальников Конфедерации, объяснив это уважением к победам США в двух "прекрасных" мировых войнах.
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"С точки зрения здравого смысла – ни одна страна-участница Второй мировой войны еще не додумалась охарактеризовать эти события как "прекрасные". Дело в том, что в странах Европы и России, в частности, остались ветераны – живые свидетели тех ужасных событий, о которых они до сих пор вспоминают "со слезами на глазах". "Прекрасными" мировые войны могут показаться только человеку с искаженными моральными взглядами, либо стороннему наблюдателю", - сказала Строкова РИА Новости.
"Возможно, американский лидер подразумевал какие-то другие войны. В таком случае было бы справедливо уточнить, о каких именно победах идет речь. В первую очередь для того, чтобы не вводить мировую общественность в заблуждение", - добавила она.
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Ранее комитет сената США по вооруженным силам одобрил оборонный бюджет на 740 миллиардов долларов. Законопроект еще должен принять полный состав сената, затем его следует согласовать с проектом палаты представителей и при необходимости проголосовать вновь - и лишь затем он поступит на подпись Трампу.
Среди мер законопроекта - предложение переименовать военные базы, названные именами генералов рабовладельческого Юга в Гражданской войне. Сенатор Элизабет Уоррен внесла эту поправку на фоне протестов и беспорядков после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции в Миннеаполисе.
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Джордж ФлойдЭлизабет УорренДональд ТрампВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)СШАВ мире
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