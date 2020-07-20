В Госдуме прокомментировали слова Трампа про "прекрасные" мировые войны

Ранее президент США Дональд Трамп в очередной раз выступил против переименования военных баз, названных в честь военачальников Конфедерации, объяснив это уважением к победам США в двух "прекрасных" мировых войнах.

"С точки зрения здравого смысла – ни одна страна-участница Второй мировой войны еще не додумалась охарактеризовать эти события как "прекрасные". Дело в том, что в странах Европы и России, в частности, остались ветераны – живые свидетели тех ужасных событий, о которых они до сих пор вспоминают "со слезами на глазах". "Прекрасными" мировые войны могут показаться только человеку с искаженными моральными взглядами, либо стороннему наблюдателю", - сказала Строкова РИА Новости.