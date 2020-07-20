В Госдуме прокомментировали слова Трампа про "прекрасные" мировые войны

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. В странах Европы и России, где проходили мировые войны, до сих пор живы свидетели ужасных событий; прекрасными эти войны, как их охарактеризовал президент США Дональд Трамп, могут показаться только человеку с искаженными моральными взглядами либо стороннему наблюдателю, считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Строкова.
Ранее президент США Дональд Трамп в очередной раз выступил против переименования военных баз, названных в честь военачальников Конфедерации, объяснив это уважением к победам США в двух "прекрасных" мировых войнах.
"С точки зрения здравого смысла – ни одна страна-участница Второй мировой войны еще не додумалась охарактеризовать эти события как "прекрасные". Дело в том, что в странах Европы и России, в частности, остались ветераны – живые свидетели тех ужасных событий, о которых они до сих пор вспоминают "со слезами на глазах". "Прекрасными" мировые войны могут показаться только человеку с искаженными моральными взглядами, либо стороннему наблюдателю", - сказала Строкова РИА Новости.
"Возможно, американский лидер подразумевал какие-то другие войны. В таком случае было бы справедливо уточнить, о каких именно победах идет речь. В первую очередь для того, чтобы не вводить мировую общественность в заблуждение", - добавила она.
19 июля, 09:53Twitter удалил видео, которым поделился Трамп
Ранее комитет сената США по вооруженным силам одобрил оборонный бюджет на 740 миллиардов долларов. Законопроект еще должен принять полный состав сената, затем его следует согласовать с проектом палаты представителей и при необходимости проголосовать вновь - и лишь затем он поступит на подпись Трампу.
Среди мер законопроекта - предложение переименовать военные базы, названные именами генералов рабовладельческого Юга в Гражданской войне. Сенатор Элизабет Уоррен внесла эту поправку на фоне протестов и беспорядков после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции в Миннеаполисе.