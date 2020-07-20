Путин участвует в закладке универсальных десантных кораблей в Крыму

Путин обратился к работникам верфи, он поздравил сотрудников и их коллег из Санкт-Петербурга и Северодвинска "с большим событием, с очень важным и значимым шагом в развитии военно-морского флота". "Сегодня на трех ведущих верфях России одновременно закладываются шесть новых кораблей дальней морской зоны", - сказал Путин.