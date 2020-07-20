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Путин участвует в закладке универсальных десантных кораблей в Крыму
Президент России Владимир Путин принимает участие в закладке универсальных десантных кораблей (вертолетоносцев) на заводе "Залив" в Керчи. РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T14:25
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Путин участвует в закладке универсальных десантных кораблей в Крыму

14:09 20.07.2020 (обновлено: 14:25 20.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии закладки боевых кораблей для Военно-морского флота РФ на судостроительном заводе "Залив" в Керчи.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии закладки боевых кораблей для Военно-морского флота РФ на судостроительном заводе Залив в Керчи.
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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КЕРЧЬ, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принимает участие в закладке универсальных десантных кораблей (вертолетоносцев) на заводе "Залив" в Керчи.
Президент принял участие в церемонии закладной доски секции универсального десантного корабля "Иван Рогов". Закладную доску секции второго вертолетоносца - "Митрофан Москаленко" установят вице-премьер Юрий Борисов, замминистра обороны Алексей Криворучко, главком ВМФ Николай Евменов.
В тот же день на заводе "Севмаш" (Северодвинск) проходит закладка двух многоцелевых атомных подводных лодок проекта "Ясень-М" (проект 885-М) с названиями "Воронеж" и "Владивосток". Кроме того, в Санкт-Петербурге на заводе "Северная верфь" заложили два новейших фрегата проекта 22350 "Адмирал Юмашев" и "Адмирал Спиридонов".
Путин обратился к работникам верфи, он поздравил сотрудников и их коллег из Санкт-Петербурга и Северодвинска "с большим событием, с очень важным и значимым шагом в развитии военно-морского флота". "Сегодня на трех ведущих верфях России одновременно закладываются шесть новых кораблей дальней морской зоны", - сказал Путин.
Он отметил, что по традиции десантные корабли и фрегаты нового поколения будут носить имена прославленных российских военачальников и флотоводцев.
По его словам, "новые корабли будут оснащены передовыми системами вооружения, управления и дальней связи". "Они ощутимо укрепят боевой потенциал ВМФ, повысят его стратегические возможности", - заключил Путин.
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Николай ЕвменовАлексей КриворучкоКерчьСеверная верфьСевмашВалентин ЮмашевСеверодвинскСанкт-ПетербургОбщество
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