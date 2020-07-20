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Распространение нового коронавируса
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В Казахстане рассказали о тестировании на коронавирус
Граждане Казахстана с симптомами пневмонии и ОРВИ смогут бесплатно сдать тест на коронавирус по направлению участкового врача, сообщил в понедельник фонд... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T13:58
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19, нур-султан, коронавирусы, здоровье - общество, воз, алма-ата, казахстан, в мире

В Казахстане рассказали о тестировании на коронавирус

13:58 20.07.2020
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© Sputnik / Владислав Воднев Автомобиль скорой помощи в Казахстане
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
© Sputnik / Владислав Воднев
Автомобиль скорой помощи в Казахстане. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 20 июл - РИА Новости. Граждане Казахстана с симптомами пневмонии и ОРВИ смогут бесплатно сдать тест на коронавирус по направлению участкового врача, сообщил в понедельник фонд социального медицинского страхования республики.
В Казахстане за минувшие сутки выявлены 1 499 случаев коронавирусной инфекции, общее число заражений достигло 71 838. Число выздоровевших пациентов превышает 43 тысячи. В стране зафиксировано 585 случаев смерти от коронавируса.
В сообщении фонда отмечается, что пройти ПЦР-тестирование бесплатно могут пациенты, которые лежат в инфекционных стационарах, а также пациенты в провизорных стационарах с подозрением на COVID.
"Граждане, которые имеют симптомы ОРВИ и пневмонии по направлению своего лечащего участкового врача при наличии показаний, бессимптомные носители вируса, госпитализированные в карантинный изолятор, пациенты при плановой госпитализации в стационар (беременные, пациенты при экстренной госпитализации)", - проинформировали в фонде.
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В конце июня сразу несколько крупных частных клиник приостанавливали проведение ПЦР-тестирования на коронавирусную инфекцию, объясняя это дефицитом реагентов, необходимостью проведения профилактического обслуживания диагностического оборудования. Закрытие ряда крупных пунктов тестирования в столице Казахстана и Алма-Ате привело к возникновению больших очередей в работающих точках забора анализов. Иногда ожидание в очереди могло занять несколько часов. В связи с этим многие казахстанцы предпочитали отказаться от прохождения тестирования, так как результат теста не является необходимым условием для назначения лечения. Позже тестирование на платной основе возобновилось. В настоящее время в Алма-Ате и Нур-Султане ПЦР-тест на COVID-19 можно сдать в ряде лабораторий. Стоимость теста - порядка 16 тысяч тенге (около 40 долларов).
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14 миллионов случаев заражения, свыше 597 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Нур-СултанКоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗАлма-АтаКазахстанВ мире
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