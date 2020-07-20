Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200720/1574594829.html
"Самрук-Казына" передал Минздраву Казахстана 100 машин скорой помощи
Фонд национального благосостояния Казахстана "Самрук-Казына" и министерство здравоохранения республики подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T16:10
коронавирус covid-19
россия
российский фонд прямых инвестиций
казахстан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574594492_0:100:1920:1180_1400x0_80_0_0_97d57f99afc6cdcaaba7d668f710d93c.jpg
россия
казахстан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574594492_0:100:1920:1180_1400x0_80_0_0_97d57f99afc6cdcaaba7d668f710d93c.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574594492_107:0:1814:1280_1400x0_80_0_0_7aa1a5d0af17f2f398d575f20e3ff7d9.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574594492_320:0:1600:1280_1400x0_80_0_0_034ccdd867c6294e1bdfcab8d78b9f94.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, казахстан

"Самрук-Казына" передал Минздраву Казахстана 100 машин скорой помощи

13:54 20.07.2020 (обновлено: 16:10 20.07.2020)
154
© Фото : Фонд "Самрук-Казына"Подписание меморандума о сотрудничестве между фондом национального благосостояния Казахстана "Самрук-Казына" и министерством здравоохранения республики
Подписание меморандума о сотрудничестве между фондом национального благосостояния Казахстана Самрук-Казына и министерством здравоохранения республики
© Фото : Фонд "Самрук-Казына"
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Фонд национального благосостояния Казахстана "Самрук-Казына" и министерство здравоохранения республики подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого фонд закупил и передает министерству 100 автомашин скорой помощи, тысячу кислородных концентраторов, 50 аппаратов ИВЛ, тысячу пульсоксиметров и три тысячи упаковок препарата против коронавируса "Авифавир", передает Sputnik Казахстан.
"От лица Минздрава позвольте выразить благодарность к проявленной фондом социальной ответственности. Фонд способствует укреплению национальной системы здравоохранения в борьбе со вспышками инфекционных заболеваний, в том числе с коронавирусом. Уверен, что меморандум позволит принять своевременные и необходимые меры по реагированию на эпидемиологические угрозы", - приводятся в сообщении слова министра задравоохранения Казахстана Алексея Цоя на подписании меморандума.
В рамках меморандума "Самрук-Казына" будет также сотрудничать с Минздравом России с целью обеспечить Казахстан необходимыми препаратами для борьбы с пандемией.
Глава Нацфонда Ахметжан Есимов провел онлайн-встречу с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым.
© Фото : Фонд "Самрук-Казына"Автомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© Фото : Фонд "Самрук-Казына"
Автомобили скорой помощи
В рамках сотрудничества с РФПИ достигнута договоренность о бесперебойных поставках препарата против коронавируса "Авифавир". Стороны договорились и о поставке одной тысячи бесплатных ПЦР-тестов. В дальнейшем "Самрук-Казына" планирует закупать российские тесты для выявления коронавируса у жителей Казахстана.
Ранее сообщалось, что "Самрук-Казына" профинансирует строительство двух клиник по профилактике и контролю инфекционных заболеваний в Нур-Султане и Алматы.
100000
Обсудить 0
Коронавирус COVID-19РоссияРоссийский фонд прямых инвестицийКазахстан
Рекомендуем
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
В Казахстане рассказали о тестировании на коронавирус
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД прокомментировали обвинения Германии в кибератаках в адрес России
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
Московские врачи вылетели в Казахстан для помощи в борьбе с COVID-19
Вид на архитектурный комплекс Башни Пламени в Баку
МИД Азербайджана вызвал сербского дипломата
Специальный проект Sputnik – Москва-80: Ретро-tube
Sputnik запустил спецпроект про Олимпиаду-80
Петр Порошенко
Защита Януковича обвинила Порошенко в даче ложных показаний
Медицинский работник в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате
В Казахстане за неделю умерли 210 пациентов с коронавирусом
Здание Министерства иностранных дел РФ
Москва предложила Берлину провести консультации по кибербезопасности
Города мира. Ашхабад
В Туркмении введут новые ограничения
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Генпрокуратура признала работу семи западных НКО нежелательной в России
Президент США Дональд Трамп перед началом брифинг возле Белого дома в Вашингтоне
Трамп заявил, что криминальная ситуация в Чикаго хуже, чем в Афганистане
Вид на Бейрут
Ливанский суд арестовал собственность главы центробанка
Мультсериал для детей Дракоша Тоша
"Той Рой Медиа" будет продвигать мультсериал "Дракоша "Тоша" на Тайване
Здание парламента Болгарии в городе София
В парламенте Болгарии предположили, кто стоит за протестами в стране
Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын
Ким Чен Ын раскритиковал организаторов строительства госпиталя в Пхеньяне
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:22США и Южная Корея обсудили разделение расходов на оборону
04:10Названы лучшие полноприводные автомобили с пробегом
04:10Глава ОАЭ назвал запуск эмиратского зонда к Марсу арабским достижением
04:08Ученый: коронавирус завозился в российские города не только через Москву
04:07Медик объяснил, кому пора забыть о солярии
03:51Китай обвинил власти Великобритании в нарушении международного права
03:50В Хабаровске оставили под арестом четырех подозреваемых в мошенничестве
03:31В России за сутки потушили 103 природных пожара
03:29Эксперты выяснили, какие автомобили россияне чаще всего покупают в кредит
03:27Кинолог рассказал, как выбрать кличку для питомца
03:26В Бурятии возобновили поиски пропавшего Ан-2
03:20"Авито" отметил рекордный рост спроса россиян на товары для ремонта
03:17Вирусолог: массовый выпуск вакцины от COVID-19 может не понадобиться
03:13Палата представителей США одобрила запрет на ядерные испытания
03:09Объем добычи угля в Кемеровской области упал впервые за 23 года
03:07Ученый назвал число "нулевых пациентов" с СOVID-19 в России
03:06У всех испытывавших в МГМУ вакцину против COVID-19 выработался иммунитет
03:03СМИ: международные полеты разрешат из шести городов России
02:56В Чугуевском районе Приморья выявили вспышку АЧС у кабанов
02:50СМИ: против бывшего телеведущего Fox News подали иск о домогательствах
Лента новостейМолния