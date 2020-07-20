"Самрук-Казына" передал Минздраву Казахстана 100 машин скорой помощи

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Фонд национального благосостояния Казахстана "Самрук-Казына" и министерство здравоохранения республики подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого фонд закупил и передает министерству 100 автомашин скорой помощи, тысячу кислородных концентраторов, 50 аппаратов ИВЛ, тысячу пульсоксиметров и три тысячи упаковок препарата против коронавируса "Авифавир", передает Sputnik Казахстан.
"От лица Минздрава позвольте выразить благодарность к проявленной фондом социальной ответственности. Фонд способствует укреплению национальной системы здравоохранения в борьбе со вспышками инфекционных заболеваний, в том числе с коронавирусом. Уверен, что меморандум позволит принять своевременные и необходимые меры по реагированию на эпидемиологические угрозы", - приводятся в сообщении слова министра задравоохранения Казахстана Алексея Цоя на подписании меморандума.
В рамках меморандума "Самрук-Казына" будет также сотрудничать с Минздравом России с целью обеспечить Казахстан необходимыми препаратами для борьбы с пандемией.
Глава Нацфонда Ахметжан Есимов провел онлайн-встречу с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым.
© Фото : Фонд "Самрук-Казына"Автомобили скорой помощи
© Фото : Фонд "Самрук-Казына"
Автомобили скорой помощи
В рамках сотрудничества с РФПИ достигнута договоренность о бесперебойных поставках препарата против коронавируса "Авифавир". Стороны договорились и о поставке одной тысячи бесплатных ПЦР-тестов. В дальнейшем "Самрук-Казына" планирует закупать российские тесты для выявления коронавируса у жителей Казахстана.
Ранее сообщалось, что "Самрук-Казына" профинансирует строительство двух клиник по профилактике и контролю инфекционных заболеваний в Нур-Султане и Алматы.