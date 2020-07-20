"Самрук-Казына" передал Минздраву Казахстана 100 машин скорой помощи

"От лица Минздрава позвольте выразить благодарность к проявленной фондом социальной ответственности. Фонд способствует укреплению национальной системы здравоохранения в борьбе со вспышками инфекционных заболеваний, в том числе с коронавирусом. Уверен, что меморандум позволит принять своевременные и необходимые меры по реагированию на эпидемиологические угрозы", - приводятся в сообщении слова министра задравоохранения Казахстана Алексея Цоя на подписании меморандума.