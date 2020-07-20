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Косачев оценил межпарламентский диалог с Молдавией
В России заинтересованы в расширении межпарламентского взаимодействия с Молдавией, хотя этот диалог переживает непростые времена, сказал глава международного... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T13:50
игорь додон
совет федерации рф
константин косачев
молдавия
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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игорь додон, совет федерации рф, константин косачев, молдавия, в мире

Косачев оценил межпарламентский диалог с Молдавией

13:50 20.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКонстантин Косачев
Константин Косачев
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. В России заинтересованы в расширении межпарламентского взаимодействия с Молдавией, хотя этот диалог переживает непростые времена, сказал глава международного комитета Совфеда Константин Косачев в понедельник на встрече с чрезвычайным и полномочным послом республики Андреем Негуцей.
Косачев напомнил, что с 2008 года прекратила действовать российско-молдавская межпарламентская комиссия, цель которой - развивать сотрудничество между странами. "Однако члены Совета Федерации продолжают контактировать с коллегами", - отметил он. Информация о встрече размещена на сайте телеканала Совета Федерации "Вместе РФ".
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"Мы, конечно, заинтересованы, чтобы всемерно активизировался межпарламентский диалог между нашими странами. Разумеется, этот диалог переживал и продолжает переживать непростые времена с учётом того, что в молдавском парламенте есть разные точки зрения на развитие парламентского сотрудничества с Россией. Мы активно взаимодействуем с теми политическими силами, прежде всего, назову партию и фракцию социалистов, которые выступают за то, чтобы это сотрудничество было максимально активным", - сказал парламентарий.
В свою очередь Негуца рассказал, что в Молдавии следили за подготовкой к принятию поправок в российскую Конституцию, и отметил их важность. "Стараемся перенять, что можно в условиях политической системы Молдовы, для нас это тоже важно. У нас идёт также обсуждение, что необходимо было бы менять в нашей конституции", - отметил посол.
Также Негуца рассказал о том, как идёт подготовка в республике к президентским выборам.
Выборы президента Молдавии запланированы в республике на 1 ноября. Действующий президент Игорь Додон пока не принял решение о том, будет ли он баллотироваться на второй срок.
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