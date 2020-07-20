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В СБУ заявили о найденном в Донбассе тайнике с боеприпасами
Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили тайник с боеприпасами на подконтрольной Киеву территории Луганской области, сообщил в понедельник пресс-центр... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T13:50
ситуация в днр и лнр
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, служба безопасности украины, луганская область, в мире

В СБУ заявили о найденном в Донбассе тайнике с боеприпасами

13:48 20.07.2020 (обновлено: 13:50 20.07.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве
Здание Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 20 июл – РИА Новости. Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили тайник с боеприпасами на подконтрольной Киеву территории Луганской области, сообщил в понедельник пресс-центр спецслужбы.
"Контрразведка СБУ обнаружила в Луганской области тайник с двумя противотанковыми минами ТМ-62, 18 артиллерийскими снарядами, пятью патронами для противотанковых гранатометов различных модификаций, тремя гранатами Ф-1 и более 500 патронами разного калибра", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-центра, тайник был оборудован в лесу возле города Северодонецк в 2014 году одним из ополченцев, которого разыскивает СБ Украины.
Кроме того, сотрудники СБ Украины задержали в городе Рубежное местного жителя, который пытался продать полкилограмма тротила. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы.
Нелегальный оборот оружия на Украине заметно вырос из-за конфликта в Донбассе. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
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