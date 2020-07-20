В СБУ заявили о найденном в Донбассе тайнике с боеприпасами

"Контрразведка СБУ обнаружила в Луганской области тайник с двумя противотанковыми минами ТМ-62, 18 артиллерийскими снарядами, пятью патронами для противотанковых гранатометов различных модификаций, тремя гранатами Ф-1 и более 500 патронами разного калибра", - говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, тайник был оборудован в лесу возле города Северодонецк в 2014 году одним из ополченцев, которого разыскивает СБ Украины.

Кроме того, сотрудники СБ Украины задержали в городе Рубежное местного жителя, который пытался продать полкилограмма тротила. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы.