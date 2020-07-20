Ростуризм запустил новые чартерные маршруты путешествий на юг Сибири

В Ростуризме напомнили, что на сегодняшний день уже 74 региона сняли ограничения и принимают туристов, включая популярные южные направления. Запуск новых доступных направлений для внутреннего туризма также поддержит занятость и рабочие места в регионах в десятках смежных отраслей. Таким образом - даст стимул для восстановления региональных экономик.