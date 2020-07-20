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Туризм
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Ростуризм запустил новые чартерные маршруты путешествий на юг Сибири
Федеральное агентство по туризму, туроператоры ANEX Tour и "Пегас Туристик" при поддержке регионов впервые начали реализовывать пакетные туры в республику... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T13:47
туризм
зарина догузова
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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зарина догузова, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), пегас туристик, москва, владивосток, калининград, общество

Ростуризм запустил новые чартерные маршруты путешествий на юг Сибири

13:47 20.07.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе . Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Федеральное агентство по туризму, туроператоры ANEX Tour и "Пегас Туристик" при поддержке регионов впервые начали реализовывать пакетные туры в республику Хакасия и республику Алтай на базе чартерной авиаперевозки, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Уже в эту субботу, 18 июля, первые самолеты авиакомпании Nord Wind и туроператора "Пегас Туристик" прибыли в Горно-Алтайск из Москвы и Санкт-Петербурга. В новые пакетные туры включены перелет, проживание, а также насыщенная экскурсионная программа. Стоимость путевки начинается от 19 тысяч на человека на неделю", - рассказали в Ростуризме.
Руководитель федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова
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Там также проинформировали, что в воскресенье, 19 июля, первый чартерный рейс туроператора ANEX Tour прибьл из Москвы в Абакан, столицу Республики Хакасия. Путевка включает перелет, проживание в выбранном отеле и трансфер. Заранее или на месте можно будет забронировать более 20 однодневных экскурсий по самым красивым местам региона, уникальным археологическим и природным объектам. Стоимость недельного тура с чартерным перелетом начинается от 20 тысяч рублей на человека, раньше аналогичное предложение обходилось в 70 тысяч рублей.
В Ростуризме напомнили, что новые направления запускаются в рамках большой программы повышения доступности отдыха в стране и расширения географии поездок по России от Калининграда до Владивостока. Ранее пакетные туры стали доступны в республику Бурятия на Байкал и в Калининградскую область.
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"Этим летом регионы Южной Сибири становятся ближе для наших граждан. Нам впервые удалось организовать доступные пакетные туры на Алтай и в Хакасию. Стоимость удалось снизить практически в 2-2,5 раза. Алтай и Хакасия - это одни из самых солнечных регионов нашей страны, где есть прекрасные возможности для активного отдыха, который сочетается с прекрасной по красоте природой. При этом надо не забывать про культурно-познавательные возможности этих регионов - колорит, этнографию, вкуснейшую местную кухню. Все вместе сможет стать альтернативой традиционному летнему отдыху на юге России", - прокомментировала ситуацию глава ведомства Зарина Догузова.
В Ростуризме напомнили, что на сегодняшний день уже 74 региона сняли ограничения и принимают туристов, включая популярные южные направления. Запуск новых доступных направлений для внутреннего туризма также поддержит занятость и рабочие места в регионах в десятках смежных отраслей. Таким образом - даст стимул для восстановления региональных экономик.
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ТуризмЗарина ДогузоваНовости - ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Пегас ТуристикМоскваВладивостокКалининградОбщество
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