Клишас и Карелова получили медали Столыпина за заслуги в законотворчестве

"За заслуги в законотворческой деятельности, направленной на решение стратегических задач социально-экономического развития страны, наградить медалью Столыпина П.А. I первой степени... заместителя председателя Совета Федерации Галину Карелову и... председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса",- говорится в документе.