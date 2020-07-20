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Клишас и Карелова получили медали Столыпина за заслуги в законотворчестве
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас и вице-спикер Совфеда Галина Карелова награждены медалями Столыпина I... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T13:41
галина карелова
сергей кисляк
любовь глебова (политик)
совет федерации рф
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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галина карелова, сергей кисляк, любовь глебова (политик), совет федерации рф, политика

Клишас и Карелова получили медали Столыпина за заслуги в законотворчестве

13:41 20.07.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловАндрей Клишас
Андрей Клишас
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Андрей Клишас. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас и вице-спикер Совфеда Галина Карелова награждены медалями Столыпина I степени, следует из распоряжения правительства.
"За заслуги в законотворческой деятельности, направленной на решение стратегических задач социально-экономического развития страны, наградить медалью Столыпина П.А. I первой степени... заместителя председателя Совета Федерации Галину Карелову и... председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса",- говорится в документе.
Также за большой вклад в развитие российского парламентаризма и активную законотворческую деятельность награждены почётными грамотами правительства и благодарностями кабмина ряд других сенаторов, в том числе, Николай Журавлёв, Александр Бабаков, Любовь Глебова, Сергей Кисляк, Вячеслав Наговицын и Валерий Пономарёв. -0-
Андрей Клишас
3 июля, 17:21Голосование по поправкам в Конституцию
В России выстроится обновленная система публичной власти, заявил Клишас
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Галина КареловаСергей КислякЛюбовь Глебова (политик)Совет Федерации РФПолитика
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