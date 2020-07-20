Защита Януковича обвинила Порошенко в даче ложных показаний

КИЕВ, 20 июл - РИА Новости. Защита экс-президента Украины Виктора Януковича подала заявление о привлечении к уголовной ответственности бывшего главы государства Петра Порошенко и экс-премьера Арсения Яценюка за дачу якобы заведомо ложных показаний в суде по делу о госизмене.
Ранее Порошенко и Яценюк давали показания в Киевском апелляционном суде, где рассматривается апелляция по делу о госизмене Януковича.
"Защита Виктора Януковича подала заявление о привлечении к уголовной ответственности Петра Порошенко за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний, а Арсения Яценюка – за дачу ложных показаний в Киевском апелляционном суде во время рассмотрения дела о потере Крыма", - цитирует Сердюка в понедельник пресс-служба фирмы Aver lex, которая представляет интересы Януковича.
По его словам, Порошенко якобы дал ложные показания о его взаимоотношениях с экс-генпрокурором Украины Юрием Луценко и событиях 2014 года, в том числе относительно боеспособности вооруженных и военно-морских сил Украины. Экс-президент якобы сознательно и умышленно значительно занизил возможности украинских военных в 2014 году.
Также Сердюк сообщил, что Порошенко и Яценюк якобы солгали о том, что им было неизвестно, что в момент принятия Верховной радой постановления о самоустранении Януковича он находился на территории Украины.
Кроме того, по словам адвоката, Яценюк в своих показаниях также постоянно сообщал недостоверную информацию, в том числе об отказе Януковича, как президента, выполнять условия соглашения об урегулировании кризиса на Украине, об отсутствии оружия у протестующих в центре Киева, а также о том, что оппозиция не захватывала резиденцию "Межигорье" и не совершала покушений на Януковича.
В конце января 2019 года Оболонский районный суд Киева вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене и заочно назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы. Частные адвокаты экс-президента, а также госадвокат Юрий Рябовол подали апелляционные жалобы на приговор. Сам экс-президент Украины считает, что приговор не имеет ничего общего с законом, а судебный процесс был "политическим заказом". Он также заявил, что на судей по его делу оказывалось беспрецедентное давление.