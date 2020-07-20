Защита Януковича обвинила Порошенко в даче ложных показаний

"Защита Виктора Януковича подала заявление о привлечении к уголовной ответственности Петра Порошенко за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний, а Арсения Яценюка – за дачу ложных показаний в Киевском апелляционном суде во время рассмотрения дела о потере Крыма", - цитирует Сердюка в понедельник пресс-служба фирмы Aver lex, которая представляет интересы Януковича.

В конце января 2019 года Оболонский районный суд Киева вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене и заочно назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы. Частные адвокаты экс-президента, а также госадвокат Юрий Рябовол подали апелляционные жалобы на приговор. Сам экс-президент Украины считает, что приговор не имеет ничего общего с законом, а судебный процесс был "политическим заказом". Он также заявил, что на судей по его делу оказывалось беспрецедентное давление.