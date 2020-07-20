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Защита Януковича обвинила Порошенко в даче ложных показаний
Защита экс-президента Украины Виктора Януковича подала заявление о привлечении к уголовной ответственности бывшего главы государства Петра Порошенко и... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T13:41
ситуация на украине
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ситуация на украине, петр порошенко, юрий луценко, верховная рада украины, арсений яценюк, киев, украина, в мире

Защита Януковича обвинила Порошенко в даче ложных показаний

13:41 20.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко
Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
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Петр Порошенко. Архивное фото
КИЕВ, 20 июл - РИА Новости. Защита экс-президента Украины Виктора Януковича подала заявление о привлечении к уголовной ответственности бывшего главы государства Петра Порошенко и экс-премьера Арсения Яценюка за дачу якобы заведомо ложных показаний в суде по делу о госизмене.
Ранее Порошенко и Яценюк давали показания в Киевском апелляционном суде, где рассматривается апелляция по делу о госизмене Януковича.
"Защита Виктора Януковича подала заявление о привлечении к уголовной ответственности Петра Порошенко за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний, а Арсения Яценюка – за дачу ложных показаний в Киевском апелляционном суде во время рассмотрения дела о потере Крыма", - цитирует Сердюка в понедельник пресс-служба фирмы Aver lex, которая представляет интересы Януковича.
По его словам, Порошенко якобы дал ложные показания о его взаимоотношениях с экс-генпрокурором Украины Юрием Луценко и событиях 2014 года, в том числе относительно боеспособности вооруженных и военно-морских сил Украины. Экс-президент якобы сознательно и умышленно значительно занизил возможности украинских военных в 2014 году.
Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
15 июня, 12:32
Порошенко в суде назвал Януковича виновным в потере Украиной Крыма
Также Сердюк сообщил, что Порошенко и Яценюк якобы солгали о том, что им было неизвестно, что в момент принятия Верховной радой постановления о самоустранении Януковича он находился на территории Украины.
Кроме того, по словам адвоката, Яценюк в своих показаниях также постоянно сообщал недостоверную информацию, в том числе об отказе Януковича, как президента, выполнять условия соглашения об урегулировании кризиса на Украине, об отсутствии оружия у протестующих в центре Киева, а также о том, что оппозиция не захватывала резиденцию "Межигорье" и не совершала покушений на Януковича.
В конце января 2019 года Оболонский районный суд Киева вынес обвинительный приговор Януковичу по делу о госизмене и заочно назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы. Частные адвокаты экс-президента, а также госадвокат Юрий Рябовол подали апелляционные жалобы на приговор. Сам экс-президент Украины считает, что приговор не имеет ничего общего с законом, а судебный процесс был "политическим заказом". Он также заявил, что на судей по его делу оказывалось беспрецедентное давление.
Петр Порошенко выступает у здания Печорского районного суда
13 июля, 12:45
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1803002
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Ситуация на УкраинеПетр ПорошенкоЮрий ЛуценкоВерховная Рада УкраиныАрсений ЯценюкКиевУкраинаВ мире
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