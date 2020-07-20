Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200720/1574593394.html
В Каталонии устроили акцию протеста в день визита короля Испании
Сторонники независимости испанского автономного сообщества Каталония устроили акцию саботажа на путях высокоскоростного железнодорожного сообщения в связи с... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T13:31
король фелипе vi
каталония
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/151042/74/1510427413_0:132:3072:1860_1400x0_80_0_0_6fe8ef6551c387a9182dc0bf3a63f8c2.jpg
https://ria.ru/20200719/1574556879.html
https://ria.ru/20200719/1574557690.html
каталония
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/151042/74/1510427413_0:132:3072:1860_1400x0_80_0_0_6fe8ef6551c387a9182dc0bf3a63f8c2.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/151042/74/1510427413_211:0:2942:2048_1400x0_80_0_0_e6d444eb1db924f54b4dd5a2b6a31ab0.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/151042/74/1510427413_552:0:2600:2048_1400x0_80_0_0_4ca9bf5a60029a1a740979681330775f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
король фелипе vi, каталония, в мире

В Каталонии устроили акцию протеста в день визита короля Испании

13:31 20.07.2020
209
© РИА Новости / Тьерри Монасс / Перейти в фотобанкУчастники демонстрации каталонцев в поддержку бывшего председателя правительства Каталонии Карлеса Пучдемона в Брюсселе. 7 декабря 2017
Участники демонстрации каталонцев в поддержку бывшего председателя правительства Каталонии Карлеса Пучдемона в Брюсселе. 7 декабря 2017
© РИА Новости / Тьерри Монасс
Перейти в фотобанк
МАДРИД, 20 июл – РИА Новости. Сторонники независимости испанского автономного сообщества Каталония устроили акцию саботажа на путях высокоскоростного железнодорожного сообщения в связи с визитом в регион короля Фелипе VI.
Они подожгли шины на одном из участков сообщения, разложив на обочине знак с перечеркнутой короной, фотографии выложили в соцсетях.
"Прервано сообщение между Жироной и Фигерасом по высокоскоростной линии из-за вандальных действий. Вводится план альтернативного транспорта по шоссе", - сообщила в Twitter компания по управлению железнодорожными инфраструктурами Adif. Поезда по направлению Барселона-Мадрид ходят с задержкой.
Акция проведена в день, когда в Каталонию должен прибыть король Фелипе VI и королева Летисия в ходе своей поездки по всем автономным сообществам страны, чтобы поддержать жителей Испании в связи с кризисом COVID-19 и его экономическими последствиями.
Король Испании Хуан Карлос I
19 июля, 14:51
Власти Каталонии хотят подать иск против короля Хуана Карлоса
Изначально предполагалось, что глава государства приедет в Барселону, где посетит храм Саграда Фамилия, а оттуда направится в Фигерас, где расположен музей Сальвадора Дали. Однако из-за ухудшения эпидемиологической ситуации и усиления санитарных мер (в этих регионах жителям рекомендовано не выходить из домов без крайней необходимости) программа визита была сокращена. Королевская чета посетит в Каталонии лишь монастырь Поблет (провинция Таррагона).
Сторонники независимости собираются устроить в понедельник шествие к монастырю под лозунгом "У Каталонии нет короля".
Тестирование на наличие антител к COVID-19
19 июля, 15:19Распространение нового коронавируса
В Каталонии ввели карантин еще в трех муниципалитетах
410010
Обсудить 0
Король Фелипе VIКаталонияВ мире
Рекомендуем
Муниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния
В Румынии число заразившихся коронавирусом превысило 38,1 тысячи
Заседание Верховной рады Украины
Спикер Верховной рады оценил работу парламента за год
Флаг Германии
В Германии не стали комментировать информацию об экс-менеджере Wirecard
Коронавирус COVID-19
Эксперт оценила эффективность ультрафиолетовых ламп в борьбе с COVID-19
Набор для вакцинации от оспы времен гражданской войны в США
Ученые выяснили, чем прививали от оспы два столетия назад
Польская полиция
В Польше задержали экс-министра транспорта и бывшего главу "Укравтодора"
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Ученые рассказали об опасности повторения аварии в Норильске
Сирийский полицейский
В Сирии пять избирательных участков проведут повторные выборы в парламент
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
На американской военной базе в Японии выявили случай коронавируса
Виктор Бабарико
Бабарико обжаловал отказ в регистрации кандидатом в главы Белоруссии
Военнослужащие сирийской правительственной армии в провинции Идлиб
Турецкий беспилотник атаковал курдские позиции на севере Сирии
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Казненный в Иране шпион ЦРУ передавал США данные об охране Асада
Король Испании Фелипе VI
В Каталонии проходит акция протеста против визита короля Испании
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК начал проверку после аварийной остановки аттракциона в парке Нальчика
Самара
В Самарской области число жертв коронавируса достигло 74
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:22США и Южная Корея обсудили разделение расходов на оборону
04:10Названы лучшие полноприводные автомобили с пробегом
04:10Глава ОАЭ назвал запуск эмиратского зонда к Марсу арабским достижением
04:08Ученый: коронавирус завозился в российские города не только через Москву
04:07Медик объяснил, кому пора забыть о солярии
03:51Китай обвинил власти Великобритании в нарушении международного права
03:50В Хабаровске оставили под арестом четырех подозреваемых в мошенничестве
03:31В России за сутки потушили 103 природных пожара
03:29Эксперты выяснили, какие автомобили россияне чаще всего покупают в кредит
03:27Кинолог рассказал, как выбрать кличку для питомца
03:26В Бурятии возобновили поиски пропавшего Ан-2
03:20"Авито" отметил рекордный рост спроса россиян на товары для ремонта
03:17Вирусолог: массовый выпуск вакцины от COVID-19 может не понадобиться
03:13Палата представителей США одобрила запрет на ядерные испытания
03:09Объем добычи угля в Кемеровской области упал впервые за 23 года
03:07Ученый назвал число "нулевых пациентов" с СOVID-19 в России
03:06У всех испытывавших в МГМУ вакцину против COVID-19 выработался иммунитет
03:03СМИ: международные полеты разрешат из шести городов России
02:56В Чугуевском районе Приморья выявили вспышку АЧС у кабанов
02:50СМИ: против бывшего телеведущего Fox News подали иск о домогательствах
Лента новостейМолния