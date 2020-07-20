В Каталонии устроили акцию протеста в день визита короля Испании

МАДРИД, 20 июл – РИА Новости. Сторонники независимости испанского автономного сообщества Сторонники независимости испанского автономного сообщества Каталония устроили акцию саботажа на путях высокоскоростного железнодорожного сообщения в связи с визитом в регион короля Фелипе VI

Они подожгли шины на одном из участков сообщения, разложив на обочине знак с перечеркнутой короной, фотографии выложили в соцсетях.

Today, in the middle of the pandemic crisis and after days of revelations of Spanish monarchy corruption cases, the Spanish King is planning to visit Catalonia. But #CataloniaHasNoKing



#IndependenceForCatalonia#CatalunyaNoTeRei pic.twitter.com/0BfOSSha0X — ANC England (@ANCEngland) July 20, 2020

"Прервано сообщение между Жироной и Фигерасом по высокоскоростной линии из-за вандальных действий. Вводится план альтернативного транспорта по шоссе", - сообщила в Twitter компания по управлению железнодорожными инфраструктурами Adif. Поезда по направлению Барселона-Мадрид ходят с задержкой.

Акция проведена в день, когда в Каталонию должен прибыть король Фелипе VI и королева Летисия в ходе своей поездки по всем автономным сообществам страны, чтобы поддержать жителей Испании в связи с кризисом COVID-19 и его экономическими последствиями.

Изначально предполагалось, что глава государства приедет в Барселону, где посетит храм Саграда Фамилия, а оттуда направится в Фигерас, где расположен музей Сальвадора Дали. Однако из-за ухудшения эпидемиологической ситуации и усиления санитарных мер (в этих регионах жителям рекомендовано не выходить из домов без крайней необходимости) программа визита была сокращена. Королевская чета посетит в Каталонии лишь монастырь Поблет (провинция Таррагона).