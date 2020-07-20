https://ria.ru/20200720/1574593394.html
В Каталонии устроили акцию протеста в день визита короля Испании
Сторонники независимости испанского автономного сообщества Каталония устроили акцию саботажа на путях высокоскоростного железнодорожного сообщения в связи с... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T13:31
2020-07-20T13:31
король фелипе vi
каталония
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/151042/74/1510427413_0:132:3072:1860_1400x0_80_0_0_6fe8ef6551c387a9182dc0bf3a63f8c2.jpg
https://ria.ru/20200719/1574556879.html
https://ria.ru/20200719/1574557690.html
каталония
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/151042/74/1510427413_0:132:3072:1860_1400x0_80_0_0_6fe8ef6551c387a9182dc0bf3a63f8c2.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/151042/74/1510427413_211:0:2942:2048_1400x0_80_0_0_e6d444eb1db924f54b4dd5a2b6a31ab0.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/151042/74/1510427413_552:0:2600:2048_1400x0_80_0_0_4ca9bf5a60029a1a740979681330775f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
король фелипе vi, каталония, в мире
МАДРИД, 20 июл – РИА Новости.
Сторонники независимости испанского автономного сообщества Каталония
устроили акцию саботажа на путях высокоскоростного железнодорожного сообщения в связи с визитом в регион короля Фелипе VI
.
Они подожгли шины на одном из участков сообщения, разложив на обочине знак с перечеркнутой короной, фотографии выложили в соцсетях.
"Прервано сообщение между Жироной и Фигерасом по высокоскоростной линии из-за вандальных действий. Вводится план альтернативного транспорта по шоссе", - сообщила в Twitter компания по управлению железнодорожными инфраструктурами Adif. Поезда по направлению Барселона-Мадрид ходят с задержкой.
Акция проведена в день, когда в Каталонию должен прибыть король Фелипе VI и королева Летисия в ходе своей поездки по всем автономным сообществам страны, чтобы поддержать жителей Испании в связи с кризисом COVID-19 и его экономическими последствиями.
Изначально предполагалось, что глава государства приедет в Барселону, где посетит храм Саграда Фамилия, а оттуда направится в Фигерас, где расположен музей Сальвадора Дали. Однако из-за ухудшения эпидемиологической ситуации и усиления санитарных мер (в этих регионах жителям рекомендовано не выходить из домов без крайней необходимости) программа визита была сокращена. Королевская чета посетит в Каталонии лишь монастырь Поблет (провинция Таррагона).
Сторонники независимости собираются устроить в понедельник шествие к монастырю под лозунгом "У Каталонии нет короля".