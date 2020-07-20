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В Татарстане молодые семьи смогут получить социальную ипотеку
Правительство Татарстана по поручению президента республики Рустама Минниханова подписало постановление, дающее право любой молодой семье в республике получить... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T13:26
республика татарстан
рустам минниханов
общество
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353
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рустам минниханов, общество

В Татарстане молодые семьи смогут получить социальную ипотеку

13:26 20.07.2020
58
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСемья во дворе жилого дома
Семья во дворе жилого дома
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Семья во дворе жилого дома. Архивное фото
КАЗАНЬ, 20 июл - РИА Новости. Правительство Татарстана по поручению президента республики Рустама Минниханова подписало постановление, дающее право любой молодой семье в республике получить жильё по социальной ипотеке, сообщает пресс-служба главы региона.
"Молодые семьи в Татарстане смогут получить жилье по социальной ипотеке. Соответствующее постановление по поручению президента Татарстана Рустама Минниханова подписано кабинетом министров республики", - говорится в сообщении.
Ранее претендовать на соципотеку в Татарстане могли только семьи бюджетников. Минниханов отметил, что отсутствие собственного жилья поднимается в числе самых острых проблем молодёжи. Новая мера поддержки позволит улучшить жилищные условия более 6 тысяч молодых семей республики.
"Мы очень рассчитываем, что эта мера будет способствовать и улучшению демографической ситуации, и закреплению молодых специалистов в городах и районах республики", - подчеркнул Минниханов, заметив, что при поддержке молодежи важен системный подход, особенно сейчас в условиях непростой экономической ситуации.
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Как уточнили в министерстве по делам молодёжи республики, основными условиями для получения социальной ипотеки молодой семьёй станут проживание и работа в Татарстане, необходимость в улучшении жилищных условий и возраст заявителя, который не должен превышать 35 лет.
"Это очень важное, по-настоящему долгожданное и беспрецедентное решение. Сотни, если не сказать тысячи, молодых семей Татарстана говорили о том, что главная мера поддержки – это помощь в приобретении жилья, чтобы можно было спокойно жить, рожать и воспитывать детей. Теперь помимо бюджетников получить жилье по социальной ипотеке смогут молодые семьи, в которых супруги не обязательно работают в "бюджете". Это существенно расширяет круг семей, которым мы сможем помочь", - прокомментировал новшество министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов.
Новые меры дополнят список механизмов государственной поддержки молодых семей, которые уже работают в Татарстане: возможность получения безвозмездной субсидии на приобретение нового жилья или жилья на вторичном рынке, строительство дома или беспроцентного займа на приобретение жилья, строительство или достройку индивидуального дома в сельской местности.
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