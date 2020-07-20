В Татарстане молодые семьи смогут получить социальную ипотеку

КАЗАНЬ, 20 июл - РИА Новости. Правительство Татарстана по поручению президента республики Правительство Татарстана по поручению президента республики Рустама Минниханова подписало постановление, дающее право любой молодой семье в республике получить жильё по социальной ипотеке, сообщает пресс-служба главы региона.

"Молодые семьи в Татарстане смогут получить жилье по социальной ипотеке. Соответствующее постановление по поручению президента Татарстана Рустама Минниханова подписано кабинетом министров республики", - говорится в сообщении.

Ранее претендовать на соципотеку в Татарстане могли только семьи бюджетников. Минниханов отметил, что отсутствие собственного жилья поднимается в числе самых острых проблем молодёжи. Новая мера поддержки позволит улучшить жилищные условия более 6 тысяч молодых семей республики.

"Мы очень рассчитываем, что эта мера будет способствовать и улучшению демографической ситуации, и закреплению молодых специалистов в городах и районах республики", - подчеркнул Минниханов, заметив, что при поддержке молодежи важен системный подход, особенно сейчас в условиях непростой экономической ситуации.

Как уточнили в министерстве по делам молодёжи республики, основными условиями для получения социальной ипотеки молодой семьёй станут проживание и работа в Татарстане, необходимость в улучшении жилищных условий и возраст заявителя, который не должен превышать 35 лет.

"Это очень важное, по-настоящему долгожданное и беспрецедентное решение. Сотни, если не сказать тысячи, молодых семей Татарстана говорили о том, что главная мера поддержки – это помощь в приобретении жилья, чтобы можно было спокойно жить, рожать и воспитывать детей. Теперь помимо бюджетников получить жилье по социальной ипотеке смогут молодые семьи, в которых супруги не обязательно работают в "бюджете". Это существенно расширяет круг семей, которым мы сможем помочь", - прокомментировал новшество министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов.