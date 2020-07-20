Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200720/1574592901.html
Депутат Госдумы предложил отменить транспортный налог
Проблему с транспортным налогом нужно решать радикально, отменив этот налог, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T17:21
авто
василий власов
александр ремезков
евгений федоров
лдпр
справедливая россия
единая россия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574608500_0:211:3072:1939_1400x0_80_0_0_ecad695d4024350dc1f1c6319637f4fd.jpg
https://ria.ru/20200718/1574524385.html
Уже походили! Акциз подняли, налог оставили. Бензин и так уже стоит как в Европе, а где зарплаты и пенсии европейские? Зато дроги платные.
32
Ээээээ!!!! Стопэ! Уже повышали акциз на топливо. Тогда сказали мы акциз подняли, транспортный можно отменять. А сейчас говорят что транспортный отменим, только акциз повысим.
21
12
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574608500_0:211:3072:1939_1400x0_80_0_0_ecad695d4024350dc1f1c6319637f4fd.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574608500_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_dffec62f2e030abd096d3743ab4cdbb4.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574608500_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_f22c1a15317112ad8e857ecf75e240df.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
авто, василий власов, александр ремезков, евгений федоров, лдпр, справедливая россия, единая россия, экономика

Депутат Госдумы предложил отменить транспортный налог

13:21 20.07.2020 (обновлено: 17:21 20.07.2020)
2970
© РИА Новости / Евгений БиятовАвтомобильное движение на Кремлевской набережной в Москве
Автомобильное движение на Кремлевской набережной в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Проблему с транспортным налогом нужно решать радикально, отменив этот налог, заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, эсер Александр Ремезков.
Ранее депутат от "Единой России" Евгений Федоров направил письмо министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, в котором предложил дать гражданам право не платить транспортный налог в случаях, когда автомобиль не используется больше шести месяцев. А до этого депутат от ЛДПР Василий Власов предлагал снизить ставку транспортного налога в 2020 году на 25% на территориях, где вводился режим повышенной готовности.

"Наша фракция "Справедливая Россия" всегда поддерживает инициативы, направленные на помощь гражданам и способные обеспечить социальную справедливость. Но проблему с транспортным налогом, на наш взгляд, нужно решать радикально. Власти должны выполнить свое давнее обещание и наконец-таки отменить этот налог, который миллионы автомобилистов считают несправедливым побором", — прокомментировал Ремезков.

Выпадающие доходы бюджета Ремезков предложил компенсировать увеличением акциза на топливо.
"И тогда без всякой бюрократической волокиты заработает принцип "автомобилист платит, когда едет, и не платит, когда стоит", — считает эсер.
Он обратил внимание, что поступления от акцизов на бензин давно уже перекрыли поступления транспортного налога.
"По сути, сложилось двойное налогообложение автовладельцев, которое необходимо прекратить, полностью отменив транспортный налог", — резюмировал депутат.
Автомобили
18 июля, 08:51
В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога
2781110716
Обсудить 12
АвтоВасилий ВласовАлександр РемезковЕвгений ФедоровЛДПРСправедливая РоссияЕдиная РоссияЭкономика
Популярные комментарии
Уже походили! Акциз подняли, налог оставили. Бензин и так уже стоит как в Европе, а где зарплаты и пенсии европейские? Зато дроги платные.
20 июля, 13:45
Д Дмитрий Жарков
2700104
Ээээээ!!!! Стопэ! Уже повышали акциз на топливо. Тогда сказали мы акциз подняли, транспортный можно отменять. А сейчас говорят что транспортный отменим, только акциз повысим.
20 июля, 13:36
НВНиколай Васильевич
1920000
Рекомендуем
Разработка вакцины от коронавируса
Россию разоблачили: в чем тайна элитной вакцины от коронавируса
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина и продюсер Бари Алибасов
Федосеева-Шукшина подала иск к Алибасову
Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев на пленарном заседании Государственной Думы РФ.
Путин назначил Михаила Дегтярева врио главы Хабаровского края
Глава администрации города Норильска Ринат Ахметчин
Мэр Норильска Ринат Ахметчин подал в отставку
Розовое игристое вино
Врач рассказала, какой алкоголь снижает холестерин
Александр Беляев
Умер ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Президент России Владимир Путин
Путин запретил особый порядок рассмотрения тяжких уголовных дел
Торжественная церемонии закладки двух подводных лодок проекта Ясень-М — АПЛ Воронеж и АПЛ Владивосток
В России началось строительство двух подлодок с гиперзвуковым оружием
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Генпрокуратура признала работу семи западных НКО нежелательной в России
Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
Адмирал ответил на слова о "тайном оружии России" в Черном море
Трубы для газопровода Северный поток ‑ 2 на заводе по обетонированию в Котке, Финляндия
Европа и Америка вступают в битву из-за России
Полицейский Иван Шелепкин спас двух тонущих мужчин в деревне Кривая Лука Орловской области
Самоотверженность и хладнокровие: полицейский спас двух тонущих мужчин
Вид на море из иллюминатора каюты парусника Херсонес в Ялте
На Украине заявили о "тайном оружии России" в Черном море
Закат на пляже карибского острова Барбадос
Гражданство со скидкой: кто и зачем продает богачам "золотые паспорта"
Врачи складывают пробирки с кровью для анализа перед выпиской добровольцев испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко
В Кремле ответили на сообщения об использовании вакцины до испытаний
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:22США и Южная Корея обсудили разделение расходов на оборону
04:10Названы лучшие полноприводные автомобили с пробегом
04:10Глава ОАЭ назвал запуск эмиратского зонда к Марсу арабским достижением
04:08Ученый: коронавирус завозился в российские города не только через Москву
04:07Медик объяснил, кому пора забыть о солярии
03:51Китай обвинил власти Великобритании в нарушении международного права
03:50В Хабаровске оставили под арестом четырех подозреваемых в мошенничестве
03:31В России за сутки потушили 103 природных пожара
03:29Эксперты выяснили, какие автомобили россияне чаще всего покупают в кредит
03:27Кинолог рассказал, как выбрать кличку для питомца
03:26В Бурятии возобновили поиски пропавшего Ан-2
03:20"Авито" отметил рекордный рост спроса россиян на товары для ремонта
03:17Вирусолог: массовый выпуск вакцины от COVID-19 может не понадобиться
03:13Палата представителей США одобрила запрет на ядерные испытания
03:09Объем добычи угля в Кемеровской области упал впервые за 23 года
03:07Ученый назвал число "нулевых пациентов" с СOVID-19 в России
03:06У всех испытывавших в МГМУ вакцину против COVID-19 выработался иммунитет
03:03СМИ: международные полеты разрешат из шести городов России
02:56В Чугуевском районе Приморья выявили вспышку АЧС у кабанов
02:50СМИ: против бывшего телеведущего Fox News подали иск о домогательствах
Лента новостейМолния