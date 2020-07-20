Депутат Госдумы предложил отменить транспортный налог

"Наша фракция "Справедливая Россия" всегда поддерживает инициативы, направленные на помощь гражданам и способные обеспечить социальную справедливость. Но проблему с транспортным налогом, на наш взгляд, нужно решать радикально. Власти должны выполнить свое давнее обещание и наконец-таки отменить этот налог, который миллионы автомобилистов считают несправедливым побором", — прокомментировал Ремезков.