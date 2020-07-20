В Вологодской области назвали число заразившихся коронавирусом медиков

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Около 150 медработников Около 150 медработников Вологодской области заразились коронавирусной инфекцией в период пандемии, никто из них не умер, сообщил в интервью РИА Новости губернатор региона Олег Кувшинников.

"Летальных случаев, к счастью, нет, а заболели около 150 человек, включая все категории работников медучреждений. Приблизительно 115 человек уже выздоровели", - рассказал глава региона.

По оценке Кувшинникова, защитить жизнь медиков и преодолеть внутрибольничные вспышки коронавируса во многом удалось благодаря выстроенной системе маршрутизации больных в Вологодской области. "Во-первых, сейчас тестирование на COVID-19 обязательно для любого пациента с признаками ОРВИ. Во-вторых, в поликлиниках и больницах созданы инфекционные боксы. Если человек по какой-то причине не вызвал врача на дом и пришел к нему сам, он не попадет в "чистую" зону медучреждения", - отметил губернатор.

Как считает Кувшинников, областная система здравоохранения "блестяще справилась со своими задачами" в период неблагоприятной эпидситуации. Так, охват тестирования в Вологодской области вдвое превышает уровень, который рекомендует Минздрав России. "По этому показателю мы занимаем 15-е место в стране, что не только обеспечивает контроль над эпидситуацией, но и свидетельствует об эффективной работе медучреждений – от амбулаторного комплекса до специализированных лабораторий", - добавил Кувшинников.

Он уточнил, что Вологодская область стабильно находится в числе регионов с минимальным числом заболевших, занимая 72-е место в стране и девятое – в СЗФО. При этом уровень заболеваемости в расчете на 100 тысяч человек в Вологодской области в три раза ниже среднероссийского показателя, а количество выздоровевших составляет почти 80% от общего количества заразившихся.

"Конечно, такие результаты – следствие своевременных ограничительных мер. Они могли показаться слишком жесткими, но в текущей эпидситуации были абсолютно адекватны", - заключил губернатор региона.