Олег Кувшинников: пандемия подтолкнет развитие межрегионального туризма

Эпидемиологическая обстановка в Вологодской области, где коронавирусом заразились чуть более двух тысяч человек и больше полутора тысяч уже выздоровели, выглядит благоприятнее, чем в соседних регионах. О том, как власти контролировали каждого въезжающего в регион, как производство вологодского кружева переориентировалось на выпуск медицинских масок и что ждет промышленность и туристическую сферу региона после пандемии, рассказал в интервью РИА Новости губернатор Вологодской области Олег Кувшинников

— Олег Александрович, позвольте начать с главной темы для каждого руководителя региона сейчас – ситуации с распространением коронавируса. Какова сейчас эпидобстановка в области и как властям удалось добиться таких низких показателей заболеваемости?

— Действительно, мы стабильно находимся в числе регионов с минимальным числом заболевших. Это 72-е место в стране и девятое в СЗФО. При этом уровень заболеваемости в расчете на 100 тысяч человек в Вологодской области в три раза ниже среднероссийского показателя, а количество выздоровевших сейчас составляет почти 80% от общего количества заразившихся. Здесь мы на втором месте по Северо-Западу. Что касается летальности, то она ниже 1%, что значительно меньше, чем в среднем по стране.

Конечно, такие результаты – следствие своевременных ограничительных мер. Они могли показаться слишком жесткими, но в текущей эпидситуации были абсолютно адекватны. Так, режим повышенной готовности с превентивным запретом всех массовых мероприятий мы ввели еще 17 марта, за десять дней до выявления первого пациента с COVID-19 в Вологодской области.

Позднее, с 27 марта, противоэпидемические меры стали работать на социальное разобщение жителей региона. Санитарно-пропускные пункты появились сначала в Вологде и Череповце, а затем и на границах Вологодской области. Потом, когда были введены электронные пропуска, через них контролировался въезд на территорию региона. Не буду перечислять все ограничения, но могу сказать, что именно непопулярные меры во многом позволили приостановить развитие инфекции. В результате в двух районах Вологодской области вообще нет заболевших, а в двенадцати количество случаев коронавируса минимально.

— Вы упомянули, что принимаемые меры были непопулярными. Как жители региона относились к ограничениям?

— Честно скажу, что отношение было разным. Самая неоднозначная реакция была, пожалуй, на санитарно-пропускные пункты, которые, как оказалось, стали одним из основных барьеров на пути распространения коронавируса.

Если же говорить в целом, то не все жители Вологодской области, как мне кажется, изначально осознавали, насколько серьезна пандемия. Многие нервничали, писали гневные посты в соцсетях, но большинство – по нашим оценкам, около 65% — адекватно воспринимали действия властей. После того как пошел первый этап снятия ограничений, наша позиция заслужила одобрение около 80% населения.

Что касается реакции бизнеса, то здесь, конечно, пришлось пойти на риск. В апреле, когда был подписан указ президента России о том, что с учетом эпидобстановки могут работать только предприятия непрерывного цикла и сферы жизнеобеспечения, передо мной возникла дилемма – оставить только их или все-таки сохранить и другие с соблюдением жестких санитарных норм.

Я взял на себя ответственность, и мы не остановили предприятия таких отраслей, как металлургия и химия, строительство (включая гражданское и дорожное), лесозаготовка и глубокая переработка древесины, машиностроение и сельское хозяйство. Если бы там возникли очаги COVID, то к властям точно возникли бы вопросы, но принятые ограничения позволили этого избежать и риск оказался оправдан, потому что уцелела экономика. На тот момент неработающими оставались около 18% предприятий региона, которые относились в основном к малому и среднему бизнесу, а сейчас у нас функционируют более 99% компаний.

— При этом в Череповце, где работает Череповецкий меткомбинат, как раз сложилась не самая благоприятная эпидобстановка. Взаимодействовали ли вы с руководством "Северстали", чтобы улучшить ситуацию?

— В Череповце, помимо основного актива "Северстали", есть еще предприятие холдинга "Фосагро" по производству минеральных удобрений. Приостановка производства из-за очагов COVID привела бы к серьезным проблемам у материнских компаний и снижению доходов областного бюджета, поэтому все противоэпидемические меры, которые здесь предпринимались, сопровождались консультациями с крупным бизнесом.

Могу сказать, что эти меры были беспрецедентными. Мы сразу же закрыли город, поставив контрольно-пропускные пункты на въезде, прекратив межрегиональные перевозки и авиасообщение с Череповцом. На самих предприятиях была обеспечена поточная термометрия, жесточайшим образом контролировались контрольно-пропускной режим, масочный режим, социальная дистанция, соблюдение самоизоляции теми, кому она была необходима.

Взаимодействие с бизнесом на этом, конечно, не ограничивалось. Бизнес нам очень помог, например, справиться с дефицитом средств индивидуальной защиты, когда их не хватало даже в профильных стационарах, с закупкой ИВЛ и другого медоборудования. Предприятия и сейчас обеспечивают питание наших пациентов и медперсонала, распространяют продуктовые наборы для социально незащищенных категорий населения. Это командная работа, которая наряду с эффективными ограничительными мерами позволила сохранить самое главное – здоровье людей в регионе.

— Как вы оцениваете работу монопрофильных COVID-центров в Вологодской области, насколько они сейчас заполнены? Какова дальнейшая судьба этих стационаров?

— Как только у нас 27 марта появился первый пациент с коронавирусом, мы буквально с нуля создали монопрофильный госпиталь в Череповце – перевели пациентов Череповецкой городской больницы в другие медучреждения, оборудовали систему санпропускников, провели дезинфекцию, купили аппараты ИВЛ и подвели кислород к койкам, сформировали бригады врачей. Эта гигантская работа заняла три дня, и такими же темпами был открыт второй моногоспиталь в Вологде, когда инфекция стала распространяться.

Сейчас в обоих стационарах развернуто 644 койки, которые заполнены примерно на 25% (порядка 150-160 пациентов). Но мы пошли еще дальше, посмотрев немножко вперед и создав математические модели роста количества заболевших для того, чтобы предусмотреть вторую волну развертывания профильных госпиталей в Вологодской области. Мы изучили опыт Китая, Италии, Испании, Америки и пошли по негативному сценарию, предполагающему взрывной рост заболеваемости, поэтому сейчас в режиме ожидания находятся еще четыре медучреждения, которые готовы к развертыванию 1,3 тысячи специализированных коек.

При этом действующие монопрофильные стационары не будут переводиться в штатный режим как минимум до конца года, поскольку сезонный всплеск заболеваемости гриппом и ОРВИ в сентябре-октябре может потащить за собой и вторую волну коронавирусной инфекции с учетом мутации. Соответственно, продлены и стимулирующие выплаты медикам из регионального бюджета. Я имею в виду не только медработников, но и весь сопутствующий персонал, который работает в этих больницах. Все они будут получать надбавки за работу с пациентами с коронавирусом до сентября, а при необходимости и дальше.

— Сколько медиков Вологодской области заразились COVID-19 c начала пандемии?

— Летальных случаев, к счастью, нет, а заболели около 150 человек, включая все категории работников медучреждений. Приблизительно 115 человек уже выздоровели.

Могу сказать, что защитить жизнь медиков и преодолеть внутрибольничные вспышки коронавируса во многом удалось благодаря выстроенной системе маршрутизации больных. Во-первых, сейчас тестирование на COVID-19 обязательно для любого пациента с признаками ОРВИ. Во-вторых, в поликлиниках и больницах созданы инфекционные боксы. Если человек по какой-то причине не вызвал врача на дом и пришел к нему сам, он не попадет в "чистую" зону медучреждения. В целом, на мой взгляд, региональная система здравоохранения, которую вообще-то не критикует только ленивый, сейчас блестяще справляется со своими задачами.

Здесь хочу отдельно отметить, что охват тестирования в Вологодской области вдвое превышает уровень, который рекомендует Минздрав России. По этому показателю мы занимаем 15-е место в стране, что не только обеспечивает контроль над эпидситуацией, но и свидетельствует об эффективной работе медучреждений – от амбулаторного комплекса до специализированных лабораторий.

— Вы сейчас находитесь на втором этапе снятия ограничительных мер. Когда возможен переход к третьему этапу?

— Про высокий охват тестирования я уже сказал, а доля свободного коечного фонда в Вологодской области составляет около 75%. По этим показателям мы находимся в зеленой зоне, однако коэффициент распространения инфекции, к сожалению, остается высоким – около 1,2-1,3. Также критериям перехода на третий этап снятия мер не соответствуют темпы прироста заболеваемости, так что пока регион на втором этапе.

Недавно в рамках дополнительных послаблений мы отменили цифровые пропуска на въезд в Вологодскую область и сняли контрольно-пропускные пункты. С 14 июля гостям из других регионов уже не нужно соблюдать двухнедельную самоизоляцию, и этот режим остался обязательным только для вахтовиков и тех, кто приезжает из-за границы. Взамен введено стопроцентное тестирование для всех приезжающих с признаками гриппа и ОРВИ. Понятно, что мы получим статистический прирост заболеваемости за счет выявления легких и бессимптомных форм инфекции, но это сознательный шаг, который во многом связан с запросом со стороны граждан и экономики в целом, потихоньку начинающей оживать.

— Какие отрасли экономики в регионе, по вашей оценке, пострадали от пандемии сильнее всего?

— При приоритетной задаче по сохранению здоровья людей нам не стоит забывать, что жизнь после пандемии будет продолжаться, и если мы поставим экономику на колени, то получим очень тяжелый период выхода на докризисный период и по налоговым поступлениям в бюджет, и по восстановлению объемов производства крупных предприятий, в том числе экспортеров. Но прежде, чем говорить о пострадавших сферах, я бы хотел сказать о тех, кто выиграл.

Пандемия подтолкнула развитие интернет-торговли, включая промтоварную группу, и дистанционного обслуживания. Торговые сети с переходом в онлайн-формат в период вынужденного простоя не сократили ни одного человека и выдержали кризис, снизив объем продаж всего на 10-15%. Мгновенно перестроилась система общепита, где была организована система доставки.

Кроме того, многие предприятия региона диверсифицировали производство, переключившись на выпуск той продукции, которая оказалась востребована с учетом эпидситуации. Вот, допустим, наше предприятие "Снежинка", которое производило вологодское кружево, полностью перестроилось на производство медицинских масок. Компания "МатрасовЪ", которая производила матрасы для мебельной промышленности, практически полностью прекратила их производить и начала шить средства индивидуальной защиты. Вологодский оптико-механических завод изобрел установку термометрии в потоке – идет поток людей на проходной, и она в потоке выявляет повышенную температуру.

— И есть уже запросы на покупку таких установок?

— Практически все наши крупные предприятия, у которых есть проходные, где большой поток сменного персонала, уже закупили такие аппараты.

А что касается пострадавших отраслей, то в их числе так называемые контактные сферы, чья работа невозможна в онлайн-режиме – авиаперевозки, гостеприимство, услуги населению и, конечно, туризм.

— Год назад вы рассказывали об амбициозных планах привлечения в регион пяти миллионов туристов к 2030 году. Когда теперь может быть достигнута эта планка?

— Да, этот сектор совершил очень жесткую посадку, и падение объемов продаж турпутевок на фоне пандемии составило 90-100%. По нашим оценкам, около 20% туркомпаний закроются, несмотря на все меры поддержки. Уже понятно, что показателя в 3,2 миллиона туристов, которые, как планировалось, посетят Вологодскую область в 2020 году, нам не достичь. Ожидается, что по итогам года турпоток составит где-то 1,5-1,8 миллиона человек.

Однако пересматривать целевой показатель в пять миллионов туристов и экскурсантов к 2030 году пока не планируется. Посмотрим, как отработаем 2021 год с учетом общего акцента на развитие внутреннего туризма на фоне того, что въездной и выездной туризм могут вернуться на докоронавирусный уровень только через несколько лет. По моим оценкам, не раньше, чем к 2025 году.

Надеюсь, пандемия в определенном смысле подтолкнет межрегиональный историко-культурный туристический проект "Серебряное ожерелье России", который остается приоритетным для нашего региона. Его апгрейд в новых условиях будет обсуждаться 4 августа на стратегической сессии по развитию внутреннего туризма в СЗФО.

Не забываем мы и об амбициозном, но вполне реальном проекте "Русские берега" по развитию круизного туризма в Вологодской области. Для этого в рамках соответствующей программы Ростуризма формируется причальная инфраструктура, что предусматривает реконструкцию набережных как в исторических поселениях, так и в крупных городах. В Череповце, например, продолжаются работы по берегоукреплению и благоустройству набережной.

— Сохраняются ли планы по развитию промышленного туризма на базе Череповецкого меткомбината?

— Вообще-то, концепция развития промышленного туризма охватывает не только ЧерМК, но и почти 30 региональных предприятий, которые работают в самых разных сферах от производства напитков и кондитерских изделий до аквакультуры. Многие крупные компании создали тематические музеи в дополнение к организации экскурсий на производство. У этой сферы огромный потенциал. После пандемии мы окончательно поставим ее на крыло, и я уверен, что полет будет успешным.

В принципе, если мы хотим компенсировать снижение потока иностранных туристов увеличением внутреннего турпотока, нужно поднять эту сферу на другой уровень и по организации сервиса, и в части развития транспортной доступности. Поэтому мы договорились с Минтрансом РФ о том, что вся опорная сеть дорог Вологодской области, которые ведут к крупным туристическим объектам, либо передается в ведение Федерального дорожного агентства, либо ремонтируется в рамках нацпроекта "Безопасные дороги". К 2024 году эти магистрали будут в идеальном состоянии, и в сочетании с развитием аэропортового комплекса и расширением объема межрегиональных перевозок регион сможет подняться на новую ступень в плане привлекательности для туристов. Мы не просто откроем новые маршруты по историческим местам, но и сделаем их доступными и комфортными.

— На днях открылся новый терминал в аэропорту Череповец. Отразится ли это на развитии внутреннего туризма и как дальше будет совершенствоваться аэропортовая инфраструктура региона?

— Именно для этих целей терминал и запущен. Международный аэропорт Череповец в прошлом году уже установил рекорд, приняв более 300 тысяч пассажиров. Его расширение позволит через несколько лет принять более 500 тысяч человек, что станет серьезным вкладом в развитие туристической отрасли. Этот терминал, который рассчитан на внутренние воздушные перевозки, расширяет географию полетов в южном направлении, и уже сейчас билеты туда-обратно в Крым, Туапсе, Геленджик и Сочи полностью проданы до сентября.

Думаю, Вологодскую область можно считать центром развития региональной авиации, потому что у нас три аэропортовых комплекса. На ближайшие годы запланирован капитальный ремонт аэропорта Вологда. В августе нынешнего года планируется завершить реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта Великий Устюг, который пока может принимать самолеты Як-40 вместимостью до 40 человек. В этом году будут открыты чартерные рейсы, а в следующем, когда будет полностью сформирована наземная инфраструктура, пойдет регулярное авиасообщение с Москвой, Петербургом, Мурманском, Архангельском, Калининградом, Нижним Новгородом и другими городами.

— А как дела со строительством обхода Вологды и строительством моста через реку Шексна?

— Опять же, то решение, которое я принял в начале апреля, доказало свою эффективность. Мы оставили в работе строителей и моста, и обхода Вологды. Стройка не остановилась ни на один день. Строители работали с соблюдением мер безопасности, и вот 9 сентября мы полностью открываем обход города Вологды. Это будет историческая для города дата.

— Кого позовете на открытие?

— В прошлом году мы первый этап открывали с министром транспорта Евгением Дитрихом и руководителем Росавтодора Андреем Костюком. Подумаем, кого пригласить.

Для нас это историческое событие, потому что никто не верил, что этот обход когда-нибудь достроят и замкнут это полукольцо. Благодаря поддержке президента Владимира Путина, деньги были выделены – больше 12 миллиардов рублей, и мы не только достроим обход, который начали строить в 2008 году, это почти 15 километров, но и еще 14 километров старого обхода передадим в федеральную собственность. В итоге у нас обход будет почти 30 километров, он весь будет в федеральной собственности, и дорога будет в идеальном состоянии.

Ну и второе — мост в Череповце. Строить его приехали все ведущие мостостроители, там работают самые крутые профессионалы отрасли мостостроения в России. И они строят так быстро, что контракт с 2025 года мы уже перенесли на 2022 год.

Это два самых крупных проекта за всю постсоветскую историю Вологодской области, ничего крупнее за последние 30 лет мы не строили. Эти два проекта я веду лично, за них отвечаю своей головой и горжусь тем, что они двигаются в соответствии с планом.

— Как эпидситуация отразится на резиденции Деда Мороза в Великом Устюге?

— Мы пока не знаем, какой будет эпидобстановка осенью и зимой, но целевой показатель до 350 тысяч гостей Великого Устюга в год едва ли будет достижим в нынешнем сезоне. При этом проект раскручен так, что туристы приезжают круглый год, а не только в зимний период. Мы продолжаем выводить его на федеральный уровень и рассчитываем войти в соответствующие программы Ростуризма и Минэкономразвития с тем, чтобы вотчина Деда Мороза стала одним из основных туристических рекреационных кластеров. Уверен, в резиденции главного новогоднего волшебника страны все будет хорошо.

— Даже если туристам придется ходить в масках?

— Теперь мы все живем в новой реальности, и многое из того, что до пандемии казалось странным, должно войти в обиход, стать привычкой. Думаю, что с масочным режимом мы точно уйдем в следующий год, а возможно, и дальше. И если не приучить людей носить маски в общественных местах, то вплоть до массового вакцинирования они будут продолжать заражаться, поэтому сейчас мы стараемся использовать все каналы обратной связи с населением, включая соцсети, чтобы объяснить важность защитных средств.

— Олег Александрович, вы, кстати, были одним из глав регионов, которые активно занимались опровержением фейков о коронавирусе через Instagram и социальные сети. Это приходилось делать в ответ на обращения местных жителей?

— Я активно использую систему "Инцидент менеджмент", которая позволяет мониторить социальные запросы граждан, узнавать о настроениях в обществе и основных проблемах людей. Как выяснилось, в начале пандемии большинство жителей Вологодской области оказались в самом настоящем информационном вакууме, черпая недостоверные сведения из сомнительных источников. Чтобы успокоить людей, я решил выходить в эфир каждый день по вечерам. Записывал видео и рассказывал, что происходит на самом деле – сколько заболевших, в каких районах, каковы причины, что предпринимается и так далее.

Эта трехмесячная практика показала, насколько эффективно честное информирование. Постепенно неприятие населением ограничительных мер сменилось адекватным отношением, потому что мы их обосновали, а не взяли с потолка. А когда люди ознакомились с ситуацией в соседних регионах, где заболевших оказалось куда больше, наша позиция нашла понимание у большинства вологжан.

— Недавно, отвечая на вопросы пользователей в соцсети, вы коснулись темы возможного преемника. С учетом того, что ваши полномочия истекают в 2024 году, действительно ли вы начинаете подбирать кандидатов уже сейчас?

— На самом деле я сказал о том, что у нас на региональном уровне сформирован кадровый резерв высшего звена (губернатор и его заместители), среднего звена (руководители департаментов, предприятий и организаций) и низшего звена (профильные специалисты). Таким образом, созданы кадровые лифты и на каждую должность претендуют два-три человека. Более того, мы постоянно их обучаем, проверяем компетенцию и возможность работы в смежных отраслях, поэтому, конечно, я вижу определенную перспективу, понимая, что решение о выдвижении кандидатуры будет принимать президент России, а голосовать за нее – вологжане. А вообще-то, до 2024 года еще многое может измениться.

Я никуда не собираюсь уходить до 2024 года — буду работать для того, чтобы выполнить те программы, которые мы запустили. Если же говорить о будущем губернаторе, то хотелось бы, чтобы он знал особенности региона, разбирался в психологии людей и, главное, сохранил преемственность в части слаженной работы органов исполнительной и законодательной власти на всех уровнях, взаимопонимания с силовым блоком, эффективного взаимодействия с промышленным и банковским секторами.

У нас очень добрая, очень деловая, эффективная командная работа. Мы все члены одной команды, и я делаю все, чтобы людей сплотить. Любой может допустить оплошность, но вместо публичного суда над провинившимся мы просто сделаем работу над ошибками. После этого, образно говоря, большой белый пароход поплывет дальше, чтобы реализовать намеченное.

— В следующем году пройдут выборы в Заксобрание Вологодской области и выборы в Госдуму. Когда начнется подготовка? И нравится ли вам идея многодневного голосования по аналогии с голосованием по поправкам в Конституцию?

— Я однозначно за по одной простой причине. Задача власти — обеспечить избирательные права граждан, то есть возможность проголосовать. Чем больше избирательных участков, чем они доступнее, чем больше дней для голосования предоставлено, тем больше людей придет на выборы. Так, на голосовании по поправкам к Конституции, когда у нас была целая неделя, в этой процедуре приняли участие почти 60% жителей региона, и такой явки не было очень давно. Более того, удалось избежать скопления людей на участках и минимизировать риски распространения инфекции.

Что касается выборов в Госдуму и в Заксобрание Вологодской области, то я думаю, что наши четыре парламентские партии уже начали к ним готовиться. По моей информации, не все депутаты нынешнего созыва планируют вновь выставить свои кандидатуры, так что можно предположить, что региональный парламент обновится на 30-40%.

Моя задача — обеспечить подготовку избирательных участков, работу территориальных и участковых комиссий, возможность электронного голосования и безопасность всей процедуры. А все, что касается политических итогов, это уже задача лидеров партий и соответствующих фракций Законодательного собрания, вот пусть они и работают. Я не политик, я губернатор.

— Вы, как известно, большой любитель рыбалки. Сколько раз вам удалось побывать на ней в этом сезоне?

— Всего дважды. Не скажу, что я такой уж фанатичный рыбак. Скорее, это возможность отдохнуть, побыть на природе, на время освободить голову и получить психологическую разгрузку.