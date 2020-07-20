Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200720/1574591686.html
Подозреваемых в нападении на дом экс-главы "Ростсельмаша" задержали
Задержаны трое подозреваемых в нападении на дом бывшего директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова и убийстве его сестры в Ростовской области, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T15:45
ростсельмаш
следственный комитет россии (ск рф)
ростовская область
азовский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574598845_0:0:1748:983_1400x0_80_0_0_8698f4f8cfca5898b88b51b33cc85c39.jpg
https://ria.ru/20200719/1574567198.html
https://ria.ru/20200719/1574563304.html
Вышак по таким плачет, честное слово.
69
8
ростовская область
азовский район
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574598845_0:0:1748:983_1400x0_80_0_0_8698f4f8cfca5898b88b51b33cc85c39.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574598845_0:0:1344:1007_1400x0_80_0_0_e6e471795446dd0b7eaedba4d348fa2f.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574598845_28:0:1035:1007_1400x0_80_0_0_68b3dab30dd5a941759aefc533ba253f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ростсельмаш, следственный комитет россии (ск рф), ростовская область, азовский район, происшествия

Подозреваемых в нападении на дом экс-главы "Ростсельмаша" задержали

13:03 20.07.2020 (обновлено: 15:45 20.07.2020)
28817
© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкСотрудники Следственного комитета РФ по Ростовской области проводят следственные действия в доме, где произошло преступление, в селе Новомаргаритово Азовского района Ростовской области
Сотрудники Следственного комитета РФ по Ростовской области проводят следственные действия в доме, где произошло преступление, в селе Новомаргаритово Азовского района Ростовской области
© РИА Новости / СК РФ
Перейти в фотобанк
ВОЛГОГРАД, 20 июл — РИА Новости. Задержаны трое подозреваемых в нападении на дом бывшего директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова и убийстве его сестры в Ростовской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СКР по региону.
Ранее сообщалось, что в воскресенье в доме в селе Новомаргаритово Азовского района было совершено нападение на дом бывшего директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова, погибла 80-летняя сестра Пескова, сам он, по информации администрации Новомаргаритовского сельского поселения, находится в реанимации с травмой головы. Ранее СК сообщал, что по факту нападения возбуждено уголовное дело по статьям "Разбой" и "Убийство". По предварительной информации СК, целью нападавших было завладение имуществом.
Сотрудники Следственного комитета РФ по Ростовской области проводят следственные действия в доме, где произошло преступление, в селе Новомаргаритово
19 июля, 21:34
В СК назвали цель нападения на дом экс-главы Ростсельмаша
"В рамках расследования уголовного дела об убийстве пожилой женщины в ходе разбойного нападения задержаны подозреваемые. <…> Ими оказались двое жителей Азовского района Ростовской области, 1992 и 1994 годов рождения, и уроженец города Санкт-Петербург, 1982 года рождения", — заявили РИА Новости в ведомстве.
По информации СК, при задержании у подозреваемых изъяли вещи, похищенные из дома потерпевших.
Автомобиль Следственного комитета РФ
19 июля, 18:55
СК возбудил дело после убийства сестры бывшего директора "Ростсельмаша"
215225174
Обсудить 8
РостсельмашСледственный комитет России (СК РФ)Ростовская областьАзовский районПроисшествия
Популярные комментарии
Вышак по таким плачет, честное слово.
20 июля, 14:17
РПРостовский Папа
6900000
Рекомендуем
Александр Беляев
Умер ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Разработка вакцины от коронавируса
Россию разоблачили: в чем тайна элитной вакцины от коронавируса
Заместитель министра образования и науки РФ Марина Лукашевич в Тверском районном суде Москвы
Мишустин освободил от должности замглавы Минобрнауки Марину Лукашевич
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Генпрокуратура признала работу семи западных НКО нежелательной в России
Алексей Навальный в Симоновском суде Москвы
Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров ответил на заявление Госдепа о введении санкций против него
Сотрудник полиции
Сестру экс-директора "Ростсельмаша" убили при нападении
Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев на пленарном заседании Государственной Думы РФ.
Путин назначил Михаила Дегтярева врио главы Хабаровского края
Автобус в Москве
На юго-востоке Москвы автобус въехал в остановку
Здание Национального исследовательского университета Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) в Москве
ВШЭ даст правовую оценку высказыванию профессора о теракте на Дубровке
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В "Сколтехе" рассказали, откуда коронавирус попал в Россию
Розовое игристое вино
Врач рассказала, какой алкоголь снижает холестерин
Работа нефтяных станков - качалок
Российская нефть Urals в июле растеряла почти всю премию к цене Brent
Человек на весах
Назван простой продукт, помогающий похудеть
Полиция
В Москве нашли тело доцента ВГИКа Иды Шур с множественными ранениями
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:22США и Южная Корея обсудили разделение расходов на оборону
04:10Названы лучшие полноприводные автомобили с пробегом
04:10Глава ОАЭ назвал запуск эмиратского зонда к Марсу арабским достижением
04:08Ученый: коронавирус завозился в российские города не только через Москву
04:07Медик объяснил, кому пора забыть о солярии
03:51Китай обвинил власти Великобритании в нарушении международного права
03:50В Хабаровске оставили под арестом четырех подозреваемых в мошенничестве
03:31В России за сутки потушили 103 природных пожара
03:29Эксперты выяснили, какие автомобили россияне чаще всего покупают в кредит
03:27Кинолог рассказал, как выбрать кличку для питомца
03:26В Бурятии возобновили поиски пропавшего Ан-2
03:20"Авито" отметил рекордный рост спроса россиян на товары для ремонта
03:17Вирусолог: массовый выпуск вакцины от COVID-19 может не понадобиться
03:13Палата представителей США одобрила запрет на ядерные испытания
03:09Объем добычи угля в Кемеровской области упал впервые за 23 года
03:07Ученый назвал число "нулевых пациентов" с СOVID-19 в России
03:06У всех испытывавших в МГМУ вакцину против COVID-19 выработался иммунитет
03:03СМИ: международные полеты разрешат из шести городов России
02:56В Чугуевском районе Приморья выявили вспышку АЧС у кабанов
02:50СМИ: против бывшего телеведущего Fox News подали иск о домогательствах
Лента новостейМолния