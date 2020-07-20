Подозреваемых в нападении на дом экс-главы "Ростсельмаша" задержали

ВОЛГОГРАД, 20 июл — РИА Новости. Задержаны трое подозреваемых в нападении на дом бывшего директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова и убийстве его сестры в Ростовской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СКР по региону.
Ранее сообщалось, что в воскресенье в доме в селе Новомаргаритово Азовского района было совершено нападение на дом бывшего директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова, погибла 80-летняя сестра Пескова, сам он, по информации администрации Новомаргаритовского сельского поселения, находится в реанимации с травмой головы. Ранее СК сообщал, что по факту нападения возбуждено уголовное дело по статьям "Разбой" и "Убийство". По предварительной информации СК, целью нападавших было завладение имуществом.
"В рамках расследования уголовного дела об убийстве пожилой женщины в ходе разбойного нападения задержаны подозреваемые. <…> Ими оказались двое жителей Азовского района Ростовской области, 1992 и 1994 годов рождения, и уроженец города Санкт-Петербург, 1982 года рождения", — заявили РИА Новости в ведомстве.
По информации СК, при задержании у подозреваемых изъяли вещи, похищенные из дома потерпевших.