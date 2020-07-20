Песков прокомментировал слова Жириновского о врио главы Хабаровского края

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Кремль никогда не анонсирует подписание президентом России Владимиром Путиным указов, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, определился ли российский лидер с кандидатурой на пост врио губернатора Хабаровского края и стоит ли ждать назначения в понедельник, о чем ранее заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Ранее в пресс-службе ЛДПР со ссылкой на Жириновского сообщили, что назначение губернатора Хабаровского края может произойти в понедельник. До этого Жириновский высказал мнение, что в случае отставки Фургала должность врио главы региона должен занять представитель той же партии, в качестве возможных кандидатов он назвал депутатов Госдумы Сергея Жигарева, Андрея Андрейченко и Михаила Дегтярева.
"Вы знаете, что мы никогда не анонсируем подписание президентом указов, мы информируем вас об уже подписанных указах. По состоянию на сейчас каких-либо указов не подписано", - сказал Песков, комментируя слова Жириновского.
Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. 10 июля Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.
Источник РИА Новости, знакомый с ходом расследования, сообщал, что показания о возможной причастности Фургала к организации убийства бизнесмена Евгения Зори дали задержанные по подозрению в этом преступлении. Среди подозреваемых в убийстве Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005-м - экс-депутат Хабаровской краевой думы Николай Мистрюков, соучредитель компании "Торэкс", где доля принадлежит жене Фургала.