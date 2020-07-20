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В Кремле прокомментировали обращение Кадырова к Зеленскому по Донбассу
Российской стороне хотелось бы, чтобы президент Украины Владимир Зеленский выполнил обязательства по минским соглашениям, при этом звонить президенту РФ... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T14:52
минские соглашения
дмитрий гордон
владимир зеленский
рамзан кадыров
украина
политика
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минские соглашения, дмитрий гордон, владимир зеленский, рамзан кадыров, украина, политика

В Кремле прокомментировали обращение Кадырова к Зеленскому по Донбассу

12:57 20.07.2020 (обновлено: 14:52 20.07.2020)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Александр Вильф
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Российской стороне хотелось бы, чтобы президент Украины Владимир Зеленский выполнил обязательства по минским соглашениям, при этом звонить президенту РФ Владимиру Путину не обязательно, главное - прекратить войну, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя обращение главы Чечни Рамзана Кадырова к Зеленскому.
Зеленский в 2018 году дал интервью Дмитрию Гордону, в котором рассказал о конфликте с Кадыровым, после которого ему пришлось извиняться. В воскресенье Кадыров потребовал Зеленского подтвердить извинения, принесенные им ранее за видео. В ходе общения с журналистами Пескова попросили прокомментировать инцидент, на что он ответил, что "насчет шуток ничего комментировать не будет".
"Что касается гражданской войны - то действительно, то, что происходит на Украине - это внутренний, внутриукраинский конфликт. И вы знаете, что там шла гражданская война. Сейчас она в замороженном состоянии, но ситуация по-прежнему чрезвычайно напряженная. Конечно, нам бы хотелось, чтобы президент Зеленский выполнил те обязательства, которые несет Украина по минским соглашениям", - сказал Песков журналистам.
Пескова также спросили о его отношении к тому, что Кадыров призвал Зеленского позвонить Путину. Пресс-секретарь президента РФ в ответ на это заявил, что "совершенно необязательно звонить Владимиру Владимировичу (Путину)".
"Главное - прекратить войну", - заключил Песков.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
144721128
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Минские соглашенияДмитрий ГордонВладимир ЗеленскийРамзан КадыровУкраинаПолитика
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