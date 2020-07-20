https://ria.ru/20200720/1574591208.html
В Кремле прокомментировали обращение Кадырова к Зеленскому по Донбассу
Российской стороне хотелось бы, чтобы президент Украины Владимир Зеленский выполнил обязательства по минским соглашениям, при этом звонить президенту РФ... РИА Новости, 20.07.2020
2020-07-20T12:57
2020-07-20T14:52
минские соглашения
дмитрий гордон
владимир зеленский
рамзан кадыров
украина
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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минские соглашения, дмитрий гордон, владимир зеленский, рамзан кадыров, украина, политика
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости.
Российской стороне хотелось бы, чтобы президент Украины Владимир Зеленский
выполнил обязательства по минским соглашениям, при этом звонить президенту РФ Владимиру Путину
не обязательно, главное - прекратить войну, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
, комментируя обращение главы Чечни Рамзана Кадырова
к Зеленскому.
Зеленский в 2018 году дал интервью Дмитрию Гордону
, в котором рассказал о конфликте с Кадыровым, после которого ему пришлось извиняться. В воскресенье Кадыров потребовал Зеленского подтвердить извинения, принесенные им ранее за видео. В ходе общения с журналистами Пескова попросили прокомментировать инцидент, на что он ответил, что "насчет шуток ничего комментировать не будет".
"Что касается гражданской войны - то действительно, то, что происходит на Украине - это внутренний, внутриукраинский конфликт. И вы знаете, что там шла гражданская война. Сейчас она в замороженном состоянии, но ситуация по-прежнему чрезвычайно напряженная. Конечно, нам бы хотелось, чтобы президент Зеленский выполнил те обязательства, которые несет Украина по минским соглашениям", - сказал Песков журналистам.
Пескова также спросили о его отношении к тому, что Кадыров призвал Зеленского позвонить Путину. Пресс-секретарь президента РФ в ответ на это заявил, что "совершенно необязательно звонить Владимиру Владимировичу (Путину)".
"Главное - прекратить войну", - заключил Песков.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения