В Кремле прокомментировали обращение Кадырова к Зеленскому по Донбассу

"Что касается гражданской войны - то действительно, то, что происходит на Украине - это внутренний, внутриукраинский конфликт. И вы знаете, что там шла гражданская война. Сейчас она в замороженном состоянии, но ситуация по-прежнему чрезвычайно напряженная. Конечно, нам бы хотелось, чтобы президент Зеленский выполнил те обязательства, которые несет Украина по минским соглашениям", - сказал Песков журналистам.